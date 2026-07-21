La FIFA le manda un contundente mensaje a la Selección Colombia: “dolor de cabeza…”

Colombia se acabó despidiendo rápido del Mundial 2026, y ahora la FIFA le manda un mensaje confirmando su lugar en el torneo.

La Selección Colombia estuvo muy cerca de volver a ubicarse entre los mejores 8 equipos del Mundial 2026 clasificando a los cuartos de final. Pero el equipo colombiano se quedó eliminado en los 8vos de final contra Suiza. Ahora, desde la FIFA mandaron un mensaje.

En su portal oficial, la FIFA confirmó que la Selección Colombia se ubicó en el puesto 10 en la clasificación final del Mundial. Esto producto de que el equipo colombiano quedó eliminado ante Suiza y no pudo seguir sumando puntos en esta clasificación general.

El mensaje de la FIFA a Colombia

“Considerada por muchos analistas como un tapado para el torneo, Colombia no perdió en sus cuatro primeros partidos de la Copa Mundial y logró la primera plaza en el Grupo K además de ganar a Ghana en la ronda de dieciseisavos. Sin embargo, llegó el dolor de cabeza de los penaltis tras un empate a cero contra Suiza que vio como Colombia perdía 4-3 en la tanda y les privaba de jugar los cuartos de final contra la Argentina de Messi”, detalló en su portal web la FIFA.

La Selección Colombia se volvió a quedar fuera en los penales en el Mundial, tal y como le pasó en el 2018. En ese torneo, el equipo ‘Cafetero’ había llegado hasta los 8vos del Mundial y perdió en los penales contra la Selección de Inglaterra en una apretada llave.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a las canchas a finales del mes de septiembre e inicios de octubre para la fecha FIFA internacional. Aún no hay rivales confirmados, pero toma fuerza que un posible rival que enfrente el equipo de Lorenzo será México.

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