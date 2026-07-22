FIFA desvela el once ideal del Mundial 2026: sólo tres españoles y una ¡sorpresa total en el arco!

La FIFA dio a conocer la formación ideal del Mundial 2026 donde llamó la atención la ausencia de varias figuras de España.

La FIFA dio a conocer el once ideal del Mundial 2026 y la elección encendió la polémica total entre los hinchas. Y es que pese a que España conquistó el título tras vencer a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium, apenas tres futbolistas de ‘La Roja’ europea fueron incluidos en la formación.

Los únicos campeones del mundo que aparecen en el equipo ideal son Pedro Porro, Marc Cucurella y Rodri, este último elegido además como el Mejor Jugador del torneo. La escasa representación española llamó especialmente la atención considerando el dominio que mostró el equipo de Luis de la Fuente durante toda la Copa del Mundo.

Apenas tres jugadores de España fueron incluidos en el once ideal del Mundial 2026 (Getty Images).

Entre las ausencias más comentadas destacan Pau Cubarsí, distinguido como el Mejor Jugador Joven del Mundial, y Aymeric Laporte, quien fue uno de los defensores más sólidos del campeonato y pieza clave de España. Ninguno de los dos logró un lugar en la alineación confeccionada por los votantes.

El once ideal quedó conformado por Vozinha en la portería; Pedro Porro, Dayot Upamecano, Lisandro Martínez y Marc Cucurella en la defensa; Rodri, Michael Olise y Jude Bellingham en el mediocampo; mientras que Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé integran la delantera.

11 ideal FIFA Mundial 2026

🌍 LA FIFA PRESENTA EL XI IDEAL OFICIAL DEL MUNDIAL



🇪🇸 España, campeona del mundo, cuenta con varios futbolistas en el equipo



❌ Pero Pau Cubarsí y Aymeric Laporte se han quedado fuera



🧱 La pareja de centrales lideró una defensa que solo encajó un gol en todo el torneo pic.twitter.com/Xb3jAsjsGa — Post United (@postunited) July 22, 2026

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En síntesis…