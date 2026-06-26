El primer cambio que tendría el once titular de Ecuador para los 16vos del Mundial

La fase de grupos dejó algunas conclusiones para Sebastián Beccacece y ya habría cambios en el once de Ecuador para 16vos del Mundial.

La Selección de Ecuador aún no tiene rival confirmado para los 16vos de final del Mundial, aún así Sebastián Beccacece y la ‘Tri’ pensarían en una variante, independientemente de quién esté al frente.

Según medios locales, Kevin Rodríguez sería titular en el partido por la siguiente fase del Mundial. Enner Valencia no ha podido marcar aún y se lo vio como el punto flojo de la delantera.

Esto va de la mano con la propia autocrítica que el jugador habría conversado con sus compañeros y cuerpo técnico expresando su disposición de ir al banquillo en el siguiente partido.

La delantera de Ecuador fue una de las líneas que más dudas generaban, con Leonardo Campana, Jeremy Arevalo, Jordy Caicedo, Enner Valencia, John Mercado y Kevin Rodríguez siendo los opcionados a quedarse con los tres puestos finales.

Enner Valencia llegó con 6 goles en dos Copas del Mundo jugadas, tres tantos en Qatar 2022 y tres más en Brasil 2014, sin embargo en estos tres partidos cerró sin anotar uno solo.

Los posibles rivales de la Selección de Ecuador en 16vos del Mundial

La Selección de Ecuador enfrentaría a México en la siguiente ronda, el segundo rival con más posibilidades de enfrentarse a la Tri es Inglaterra, seguido por Suiza y luego Colombia/Portugal.

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