Contra quién juega Ecuador en los 16vos de final del Mundial 2026

La Selección de Ecuador logró lo impensado contra Alemania y se metió a los 16vos de final del Mundial y ya tiene un posible rival.

Ocurrió lo impensado y la Selección de Ecuador le ganó a Alemania con todos sus titulares en el cierre de la fase de grupos. Ecuador escaló hasta el primer puesto de los mejores terceros del Mundial y ya tiene rival para los 16vos de final.

Por el momento, la Selección de Ecuador enfrentaría a Inglaterra en los 16vos de final. Los europeos fueron otro de los combinados que están terminando primeros en su grupo.

La ‘Tri’ pasó de estar eliminada en el Mundial a clasificar como el mejor tercero del torneo. No solo eso si no que por el momento enfrentaría a Inglaterra quiénes lideran su grupo.

Alemania pasó como primera del grupo con 6 puntos y mejor gol diferencia por su 7-1 a Curazao, le sigue Costa de Marfil y ahora Ecuador. Con esto, Sebastián Beccacece se quedaría en la Tri por un partido más.

Cómo se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026:

La próxima ronda contará con 32 participantes, por lo que únicamente 16 equipos de los que comenzaron el torneo quedarán eliminados en primera instancia. Todos los primeros, todos los segundos y los ocho mejores terceros seguirán en carrera y avanzarán a dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo.

Gonzalo Plata marcó el 2-1 contra Alemania. Foto: Getty

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En resumen