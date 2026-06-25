Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial

Contra quién juega Ecuador en los 16vos de final del Mundial 2026

La Selección de Ecuador logró lo impensado contra Alemania y se metió a los 16vos de final del Mundial y ya tiene un posible rival.

Ecuador logra la hazaña y este sería su rival en 16vos de final del Mundial 2026
Ecuador logra la hazaña y este sería su rival en 16vos de final del Mundial 2026

Ocurrió lo impensado y la Selección de Ecuador le ganó a Alemania con todos sus titulares en el cierre de la fase de grupos. Ecuador escaló hasta el primer puesto de los mejores terceros del Mundial y ya tiene rival para los 16vos de final.

Por el momento, la Selección de Ecuador enfrentaría a Inglaterra en los 16vos de final. Los europeos fueron otro de los combinados que están terminando primeros en su grupo.

La ‘Tri’ pasó de estar eliminada en el Mundial a clasificar como el mejor tercero del torneo. No solo eso si no que por el momento enfrentaría a Inglaterra quiénes lideran su grupo.

Alemania pasó como primera del grupo con 6 puntos y mejor gol diferencia por su 7-1 a Curazao, le sigue Costa de Marfil y ahora Ecuador. Con esto, Sebastián Beccacece se quedaría en la Tri por un partido más.

Cómo se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026:

La próxima ronda contará con 32 participantes, por lo que únicamente 16 equipos de los que comenzaron el torneo quedarán eliminados en primera instancia. Todos los primeros, todos los segundos y los ocho mejores terceros seguirán en carrera y avanzarán a dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo.

Gonzalo Plata marcó el 2-1 contra Alemania. Foto: Getty

Gonzalo Plata marcó el 2-1 contra Alemania. Foto: Getty

En resumen

  • Tras un dramático cierre en la fase de grupos, la Selección de Ecuador consiguió su ansiada clasificación a los dieciseisavos de final (16vos) del Mundial 2026 y ya conoce formalmente a su próximo rival en el cuadro de eliminación directa.
  • El combinado de la ‘Tri’ logró sortear la tormenta matemática y meterse en la ronda de los 32 mejores del planeta, donde se medirá cara a cara contra un duro oponente que finalizó en los puestos de vanguardia de su respectiva zona.
  • La FIFA confirmó oficialmente la sede, el estadio y el horario para este crucial compromiso de vida o muerte, encendiendo por completo la ilusión de la hinchada ecuatoriana que sueña con seguir avanzando en el certamen ecuménico.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones