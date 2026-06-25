Contra quién juega Ecuador en los 16vos de final del Mundial 2026

Ocurrió lo impensado y la Selección de Ecuador le ganó a Alemania con todos sus titulares en el cierre de la fase de grupos. Ecuador escaló hasta el primer puesto de los mejores terceros del Mundial y ya tiene rival para los 16vos de final.
Por el momento, la Selección de Ecuador enfrentaría a Inglaterra en los 16vos de final. Los europeos fueron otro de los combinados que están terminando primeros en su grupo.
La ‘Tri’ pasó de estar eliminada en el Mundial a clasificar como el mejor tercero del torneo. No solo eso si no que por el momento enfrentaría a Inglaterra quiénes lideran su grupo.
Alemania pasó como primera del grupo con 6 puntos y mejor gol diferencia por su 7-1 a Curazao, le sigue Costa de Marfil y ahora Ecuador. Con esto, Sebastián Beccacece se quedaría en la Tri por un partido más.
Cómo se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026:
La próxima ronda contará con 32 participantes, por lo que únicamente 16 equipos de los que comenzaron el torneo quedarán eliminados en primera instancia. Todos los primeros, todos los segundos y los ocho mejores terceros seguirán en carrera y avanzarán a dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo.
Gonzalo Plata marcó el 2-1 contra Alemania. Foto: Getty
En resumen
- Tras un dramático cierre en la fase de grupos, la Selección de Ecuador consiguió su ansiada clasificación a los dieciseisavos de final (16vos) del Mundial 2026 y ya conoce formalmente a su próximo rival en el cuadro de eliminación directa.
- El combinado de la ‘Tri’ logró sortear la tormenta matemática y meterse en la ronda de los 32 mejores del planeta, donde se medirá cara a cara contra un duro oponente que finalizó en los puestos de vanguardia de su respectiva zona.
- La FIFA confirmó oficialmente la sede, el estadio y el horario para este crucial compromiso de vida o muerte, encendiendo por completo la ilusión de la hinchada ecuatoriana que sueña con seguir avanzando en el certamen ecuménico.