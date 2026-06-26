Problema para Lorenzo: Los jugadores de Colombia que podrían perderse los 16vos del Mundial

Colombia aún no tiene rival para los 16vos de final pero ya tiene tres jugadores que podrían perderse la siguiente ronda del Mundial.

La Selección Colombia enfrenta a la Portugal de Cristiano Ronaldo para cerrar la fase de grupos y en caso de victoria clasificar como primero a los 16vos, y la siguiente ronda ya genera una preocupación para los sudamericanos. Néstor Lorenzo podría perder hasta tres jugadores para la siguiente ronda.

Jefferson Lerma, Johan Mojica y John Lucumí serán baja en la ronda de eliminación si ven una tarjeta amarilla contra Portugal este sábado. Los tres jugadores llegan con una amonestación.

Las reglas FIFA del Mundial sobre las amarillas estipulan que si bien para los 16vos se borran las amonestaciones, esto no aplica para las sanciones que sí se completan. Con dos amarillas se debe cumplir un partido de suspensión, a cumplirse independientemente de la ronda.

Ahora Néstor Lorenzo tendrá que decidir si arriesga a estos jugadores, los tres titulares, a perderlos por una cartulina amarilla o si los decide guardar contra Portugal.

¿Cuándo jugaría Colombia en los 16avos del Mundial 2026?

En caso de ser primero de grupo, la Selección Colombia jugará el viernes 3 de julio en el los 16avos del Mundial 2026, y si es segundo jugaría un día antes el jueves, 2 de julio de 2026.

Jefferson Lerma – Selección Colombia. Foto: Getty

Publicidad

En resumen