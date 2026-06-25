FIFA va a sancionar a Ecuador después de la victoria 2-1 a Alemania en el Mundial 2026

¿Triunfo histórico empañado por el escritorio? Conoce la inminente y dura sanción de la FIFA a Ecuador tras ganarle 2-1 a Alemania.

Un batacazo mundial que terminó con la clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. Ecuador dio la gran sorpresa al vencer a Alemania, clasificó a la siguiente fase, pero recibió la noticia que FIFA lo va a sancionar.

No es tan grave como parece… Ecuador empezó con un duro golpe al recibir un gol con tan solo dos minutos de juego. Leroy Sané marcó y el sueño de clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026 se empezaba a complicar, pero… ¡Nunca hay que dejar de creer!

Con goles de Nilson Angulo al minuto 9 del primer tiempo y Gonzalo Plata al 32 del segunda etapa, Ecuador remontó el marcador y ganó 2-1 en un partido que le terminó dando tres argumentos a la FIFA para que lo sanciona en pleno Mundial.

La sanción de la FIFA a Ecuador tras la victoria 2-1 a Alemania

Piero Hincapié fue amonestado vs Alemania. (Foto: Getty Images)

Durante la victoria a Alemania, tres jugadores ecuatorianos fueron amonestados: Piero HIncapié, Alan Franco y Gonzalo Plata. Esto quiere decir que la FIFA va a sancionar a Ecuador con una multa de 30.000 dólares, 10.000 por cada tarjeta amarilla, debidó al castigo que estipula el artículo 14 del Código Disciplinario de la Federación Internacional de Fútbol Asociación.

El jugador mejor calificado de la victoria de Ecuador a Alemania en el Mundial

Los expertos dictaron sentencia. Con una calificación de 8 puntos, el portal ‘Sofa Score’ escogió a Pedro Vite como el jugador mejor calificado de la victoria de Ecuador ante Alemania en el Mundial 2026. El volante de primera línea registró una asistencia, dos pases clave, nueve recuparaciones y seis de nueve entradas ganadas.

Publicidad

Encuesta¿Cuántos jugadores de Ecuador fueron amonestados ante Alemania? ¿Cuántos jugadores de Ecuador fueron amonestados ante Alemania? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen