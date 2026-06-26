José Luis Chilavert analizó la última conferencia de prensa de Gustavo Alfaro en el Mundial 2026. No se guardó nada y mandó un drástico mensaje en redes sociales.

Paraguay igualó 0-0 ante Australia por la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026 y con otros resultados de por medio es que pudo clasificar a los dieciseisavos de final. Si bien era posible que pueda disputar la próxima instancia y que Alemania es el rival de turno, existen críticas al equipo. Uno de los que no se guardó nada fue José Luis Chilavert, sobre todo hablando del entrenador Gustavo Alfaro.

Si bien Paraguay sumó 4 puntos en el Grupo D del Mundial 2026 tras perder 4-1 ante Estados Unidos, vencer 1-0 a Turquía y empatar 0-0 contra Australia, un histórico de la selección como lo es José Luis Chilavert cuestionó en demasía la gestión de Gustavo Alfaro como director técnico. En el pasado reciente ya lo había criticado duramente, pero ahora se refirió a la última conferencia de prensa.

“El DT más farsante del fútbol mundial. Cuando firmó su contrato sabía qué calidad de jugadores tenía Paraguay y era todo elogio, ahora son los peores del mundial. Deja de mentir Alfaro, vendedor de espejitos de colores. Te pagan 2.5M para decir boludeces”; publicó José Luis Chilavert a través de su cuenta de ‘X’ respondiendo a un Gustavo Alfaro que habló de diferencias económicas.

Fuente: @Josel_Chilavert_

Y es que Gustavo Alfaro hizo énfasis el día de ayer al hablar de lo que cuestan algunos jugadores de los rivales que enfrentaron en el Mundial 2026. “Turquía está 4 a 1 con respecto a nosotros y Turquía ya se va de la Copa. Con dos jugadores, Turquía vale todo lo que vale el plantel de Paraguay. ¿Quieren ser críticos con Paraguay? No tengo ningún problema. ¿Quieren ser críticos conmigo? No tengo ningún problema. Yo tengo claro dónde estoy“.

"CON 2 JUGADORES, TURQUÍA VALE TODO LO QUE VALE EL PLANTEL DE PARAGUAY… ENTONCES, QUIEREN SER CRÍTICOS, NO TENGO NINGÚN PROBLEMA"



👀🔥 El Profe Alfaro, PICANTE



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¿Cuándo y dónde jugará Paraguay los 16vos de final del Mundial 2026?

Paraguay concretó su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, lo cual era hasta hoy era bastante probable y solo le quedaba esperar por algunos resultados, el rival de turno será Alemania. En cuanto a la ciudad y al horario en el que jugarán, el cronograma de FIFA indica que esta llave se disputará elpróximo lunes 29 de junio en el Estadio Boston.

Siendo un partido único y de eliminación directa, Paraguay tendrá una nueva oportunidad para demostrar el buen nivel con el que inscribieron su nombre en el Mundial 2026. Es cierto que durante la fase de grupos dejaron ciertas dudas en los tres primeros encuentros, aunque el hincha sigue confiando en Gustavo Alfaro y a la vez espera que las críticas de José Luis Chilavert no lleguen a mayores.

Fuente: Getty Images.

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