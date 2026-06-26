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La viral reacción del DT de España a la victoria de Ecuador vs. Alemania en el Mundial

Luis De La Fuente, entrenador de España, también opinó sobre la victoria de Ecuador contra Alemania en el Mundial.

La viral reacción del DT de España a la victoria de Ecuador vs. Alemania en el Mundial
La viral reacción del DT de España a la victoria de Ecuador vs. Alemania en el Mundial

La sufrida victoria de la Selección de Ecuador contra Alemania sigue dando la vuelta al mundo, ahora fue Luis de La Fuente, entrenador de España quién reaccionó al respecto. El DT tuvo viral reacción en la previa de su partido en el Mundial.

En plena rueda de prensa previo al partido de España contra Uruguay, Luis de La Fuente hablaba de la tremenda paridad que se ha visto en este Mundial y preguntó cuánto iba Ecuador vs. Alemania.

Los periodistas le contestaron que ganó Ecuador con remontada incluida a lo que respondió con un gesto que reafirmaba lo que decía y soltó un: “Creo que no tengo nada más que decir”.

Su selección de España se juega el liderato en la última fecha contra Uruguay, una de las selecciones que ha decepcionado en este Mundial 2026. La ‘Celeste’ lleva apenas dos empates en fase de grupos.

Cómo se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026:

La próxima ronda contará con 32 participantes, por lo que únicamente 16 equipos de los que comenzaron el torneo quedarán eliminados en primera instancia. Todos los primeros, todos los segundos y los ocho mejores terceros seguirán en carrera y avanzarán a dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo.

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En resumen

  • La histórica clasificación de la Selección de Ecuador tras vencer a Alemania en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones globales, sumando esta vez la viral reacción del director técnico de España.
  • El estratega del combinado europeo elogió el orden táctico, la intensidad y la valentía de la ‘Tri’ para sacar adelante un panorama tan complejo, destacando que el fútbol sudamericano siempre es un hueso duro de roer en estas instancias.
  • Sus declaraciones no tardaron en volverse tendencia en redes sociales, posicionando al conjunto ecuatoriano como uno de los equipos más respetados y con mayor proyección de cara a los cruces de dieciseisavos de final.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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