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Con cuatro dudas: El once de la Selección Colombia para el debut en el Mundial 2026

La Selección de Colombia va perfilando su once para el debut contra Uzbekistán en el Mundial 2026 y solo hay dos dudas para Lorenzo.

Con dos dudas: El once de la Selección Colombia para el debut en el Mundial 2026
Con dos dudas: El once de la Selección Colombia para el debut en el Mundial 2026

Con los amistosos finalizados, ahora la Selección Colombia queda concentrada a la espera de su debut en el Mundial 2026 y tras el comprobatorio contra Jordania, dos jugadores se podrían meter en el once titular. Néstor Lorenzo tiene cambios posibles en la alineación para enfrentar a Uzbekistán.

Dos de los jugadores más elogiados en el último amistoso fueron Santiago Arias y Gustavo Puerta. El lateral ingresó por Daniel Muñoz, de discreto partido, mientras que Puerta podría quitarle el puesto a Richard Ríos.

En la defensa y delantera, Wiler Ditta y ‘Cucho’ Hernández también podrían ser las sorpresas en la oncena titular. Aunque en el caso de Ditta, es poco probable que le ganen la pulsada a Dávinson Sánchez y John Lucumí.

Esta última semana de entrenamiento será clave para Néstor Lorenzo quién tiene ya definido al resto de futbolistas estelares, salvo alguna sorpresa de última hora o tal vez guardar jugadores que lleguen tocados.

La posible alineación titular de Colombia para el debut vs. Uzbekistán

El once de Colombia sería con: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yohan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

Richard Ríos – Selección Colombia.

Richard Ríos – Selección Colombia.

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En resumen

  • Santiago Arias y Gustavo Puerta se perfilan como posibles titulares en la Selección Colombia tras sus destacados rendimientos ante Jordania.
  • El director técnico Néstor Lorenzo analiza modificaciones en el once inicial para el ansiado debut en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán.
  • Wiler Ditta y el ‘Cucho’ Hernández también surgen como alternativas en el radar, aunque la base del equipo titular se encuentra prácticamente consolidada.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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