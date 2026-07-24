Los 5 retos que se le vienen a Néstor Lorenzo tras renovar con la Selección Colombia

Tras jornadas de varias especulaciones, finalmente la Federación Colombiana de Fútbol tomó una decisión con Néstor Lorenzo. El entrenador argentino continuará siendo el máximo responsable de una selección cafetera que asume diferentes retos de cara al próximo ciclo mundialista. Cinco grandes objetivos aparecen en el horizonte para un estratega que sólo ha perdido 8 partidos con el equipo nacional desde el inicio de su paso por la entidad.

El primer gran reto es evidente y pasa por la renovación pensando en el año 2030. Hasta 11 jugadores de los 26 convocados a la última Copa del Mundo no estarán en una edad donde sea sencillo verles por el césped de la Copa del Mundo del Centenario. James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Camilo Vargas, Yerry Mina y hasta pilares de la talla de Jefferson Lerma podrían quedar afuera de una convocatoria a futuro que deberá tener sangre nueva.

Por supuesto que el gran objetivo pasa por meter a Colombia en una nueva edición del certamen. A la espera de lo que decidan tanto Conmebol como FIFA en cuanto al sistema de clasificación se refiere, desde la Federación cafetera se vería como un auténtico fracaso no pisar una edición del torneo marcada por la nostalgia y el hecho de disputarse en hasta 3 continentes. No pisar la próxima Copa del Mundo es un fallo en toda la evolución del proyecto.

Para ello Colombia necesitará goles. Unos que no tuvo durante la Copa del Mundo en cuanto a delanteros se refiere y que viene siendo el gran debe de toda la Federación desde la salida de Radamel Falcao. Consolidar un ariete de peso y que sea una ficha corriente a la hora de derrotar rivales de peso en cualquier competición es algo absolutamente innegociable para dar el siguiente paso.

Lorenzo buscará retomar el nivel de sus estrellas: GETTY

Néstor Lorenzo también tendrá retos internos. Por primera vez en varios años tendrá que reestructurar un cuerpo técnico donde la salida de Luis Amaranto Perea era conocida antes de la llegada de la Copa del Mundo del año 2026. El Deportivo Independiente Medellín se queda con una de las piezas más importantes del equipo de trabajo del argentino. Se busca asistente técnico e igualmente una figura que conecte con un plantel en el que se vendrán cambios a corto plazo.

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La barrera de los títulos

Colombia sólo tiene una conquista a lo largo de su historia. La Copa América del año 2001 sigue siendo de momento el único trofeo a nivel de selección mayor que ha levantado una nación que arañó la épica en el verano del año 2024 por la Copa América. Pedirle títulos a Néstor Lorenzo podría ser irresponsable, pero sin duda se encuentra en el análisis general que se hará cuando su ciclo culmine como mínimo en el año 2030.

El argentino ya piensa en una próxima fecha FIFA donde veremos qué nombres se caen de su convocatoria. Las sensaciones a nivel de hinchada de Colombia quedaron más que claras después de una derrota frente a Suiza donde la falta de puntería y el rendimiento bajo por parte de nombres importantes sigue presente. Néstor Lorenzo seguirá al frente de los cafeteros con muchos retos en el horizonte.

Datos claves

Néstor Lorenzo continuará al frente de la selección de Colombia para el ciclo 2030.

continuará al frente de la selección de Colombia para el ciclo 2030. La Federación colombiana de fútbol ratificó al estratega tras sumar ocho derrotas en total.

ratificó al estratega tras sumar ocho derrotas en total. El asistente técnico Luis Amaranto Perea dejó el cuerpo técnico hacia Independiente Medellín.