Más barato que nunca: tras su pésimo Mundial 2026, este es el nuevo valor de mercado de James Rodríguez

El volante no tuvo el Mundial que se esperaba de él y ahora confirman que también tiene un nuevo valor de mercado.

James Rodríguez no pudo brillar en el Mundial 2026 y los malos rendimientos hicieron que la Selección Colombia se quede sin su creativo, y que también su valor de mercado descienda. El colombiano ahora mismo está sin equipo y con una valoración muy baja.

Tras no anotar ni un solo gol en el Mundial 2026 y no dar ninguna asistencia, ahora mismo el volante colombiano tiene un valor económico de 1.5 millones, el más bajo de toda su carrera. Además, está sin equipo, y ya ni por esa cifra podría ser vendido.

El equipo que quiera comprar a James Rodríguez deberá negociar directamente con el jugador por un fichaje. Solo tendrían que acordar una cifra de sueldo y alguna prima por fichaje. El jugador también dejó de pertenecer al Minnesota United en la MLS.

Su futuro de momento es una incertidumbre, aunque se lo ha relacionado con dos equipos muy importantes, el América de México y la Lazio de Italia. Estará en manos del jugador si finalmente se queda en el continente o decide regresar a jugar en Europa.

James Rodríguez fue titular en el Mundial. (Foto: GettyImages)

James no llegó bien al Mundial 2026 desde lo físico, el jugador ya tenía varios problemas y casi no jugó en la MLS en este semestre. Además, también existieron problemas de salud con el jugador colombiano que no lo dejaban ni entrenar con normalidad.

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Todos los equipos interesados en James Rodríguez

James Rodríguez viene interesando a diferentes equipos como el América, Lazio y en las últimas horas también se suma el Melborune Victory. El colombiano tendrá que elegir un nuevo equipo si quiere seguir en activo y seguir siendo convocado con la Selección.

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