Los 4 jugadores que podrían tomar la 10 de James Rodríguez para el próximo Mundial

El futuro de Néstor Lorenzo se encuentra absolutamente sellado y gracias a ello Colombia ahora pone los ojos en James Rodríguez. Hablamos seguramente de uno de los principales temas de conversación que se tendrán en el cuerpo técnico del argentino de cara a las próximas temporadas. Hasta cuatro futbolistas están llamados a derrumbar la puerta y tomar su camiseta número 10 en un combinado que ya tiene entrenador para el siguiente ciclo mundialista.

A la espera de lo que ocurra con su futuro, James ya tiene más de 35 años y de momento no tiene club. Un escenario que invita a pensar en una reconstrucción a gran escala en una demarcación donde no nos olvidemos que también nombres como Juan Fernando Quintero ya superan el tercer piso en cuanto a edad se refiere. Hay talento de sobra en cuanto a categorías menores se refiere y nombres que parecen destinados a luchar por tomar su rol.

Empecemos con el caso más sonado de las últimas semanas. Samuel Martínez fue la gran figura de Colombia en el Sudamericano Sub-17 y ya fue fichado por el Liverpool de cara al futuro. Un balance ofensivo lleno de toque y con el dinamismo moderno que demanda un deporte donde se hace necesario competir y aportar durante los 90 minutos. Es seguramente la pieza más natural en el recambio que se viene.

Pero también hay otros talentos que ya despuntan. Rengifo en Atlético Nacional, Jordan Barrera en Botafogo de Brasil o incluso Miguel Monsalve son algunos de los nombres que aparecerán en el imaginario popular. Ninguno por supuesto ha despuntado tanto como James Rodríguez hasta la fecha, pero comparten similitudes en cuanto a una demarcación que genera debate en todo el seno de la selección nacional.

Samuel Martínez, uno de los grandes herederos de James que aosma en el horizonte: GETTY

Uno de los primeros momentos para entender qué ocurre en este dilema pasa por la próxima Fecha FIFA. En ella Colombia tendrá amistosos seguramente frente a Perú y México donde veremos cómo asume Lorenzo el próximo ciclo mundialista en cuanto a recambios se refiere. Algunos de estos nombres podrían ser convocados para asumir lo que poco a poco será la era post James Rodríguez en el conjunto cafetero.

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Sin novedades del futuro de James

La trama es sencilla a 24 de julio. James Rodríguez ha sonado para equipos como América de México e igualmente en Argentina algunos le siguen relacionando con Boca Juniors tras la imposibilidad de que los Xeneizes fichasen a Paulo Dybala. Todo de momento basado en rumores y sin declaraciones puntuales por parte del capitán de Colombia a lo largo de la última Copa del Mundo.

Recordemos que el jugador fue liberado por Minnesota de manera contractual antes de la llegada de la Copa del Mundo y que su vínculo contractual con el equipo de los Estados Unidos de Norteamérica terminó en plena edición del torneo de la FIFA. James busca destino y veremos cómo puede afectar esto en las valoraciones que tendrá que hacer Néstor Lorenzo sobre la siguiente convocatoria.

Datos claves

James Rodríguez deja vacante la camiseta 10 en Colombia tras finalizar contrato con Minnesota.

deja vacante la camiseta 10 en Colombia tras finalizar contrato con Minnesota. Samuel Martínez fue fichado por el Liverpool tras destacar en el Sudamericano Sub-17.

fue fichado por el Liverpool tras destacar en el Sudamericano Sub-17. Néstor Lorenzo evaluará los recambios en los amistosos previstos ante Perú y México.