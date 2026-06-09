Las primeras salidas de Atlético Nacional tras perder la final de la Liga BetPlay

Atlético Nacional perdió la final de la Liga BetPlay y ya empiezan los cambios en su plantilla con las primeras salidas.

No hubo remontada y Atlético Nacional perdió la final de la Liga BetPlay contra Junior de Barranquilla. El club ‘Verdolaga’ decidió las primeras salidas para el segundo semestre.

Los jugadores que finalizan contrato, no serían renovados por lo que Edwin Cardona, Dayron Asprilla, César Haydar, Juan Francisco Bauza se suman a David Ospina como las salidas del equipo.

A esta lista se sumaría el entrenador Diego Arias, quién según Pipe Sierra no sería renovado y también se despide del equipo tras meses de críticas y dudas. El nuevo DT no ha sido revelado.

Además de los que salen por rendimiento, Juan Manuel Rengifo sería vendido al exterior por cerca de 4 millones de dólares. No se descartan más salidas para que lleguen refuerzos.

Los otros jugadores que negocian su continuidad en Atlético Nacional

Harlem Castillo, Alfredo Morelos, Kilian Toscano y Joan Castro, son los otros futbolistas que están en negociaciones para continuar o salir del equipo de Medellín.

Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional

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En resumen