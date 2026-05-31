Colombia vs. Costa Rica: Canales y horarios para el amistoso internacional

La Selección de Colombia tendrá un nuevo amistoso internacional antes del Mundial, esta vez contra Costa Rica y hay canales para seguirlo.

La Selección Colombia se prepara para sus últimos amistosos previo al Mundial 2026, la primera parada es contra Costa Rica. Además de seguir el minuto a minuto en BOLAVIP, te dejamos opciones para seguirlo por TV.

Luego de este encuentro, Colombia cerrará sus amistosos pre-Mundial contra Jordania el domingo 7. Néstor Lorenzo ultimará detalles previo al debut contra Uzbekistán, le seguirán Portugal y RD Congo como rivales del Mundial.

El once de Colombia ante Costa Rica

Para jugar el amistoso internacional antes del Mundial 2026, este sería el once de Colombia:

Camilo Vargas (Álvaro Montero); Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Kevin Castaño, Richard Ríos; Andrés Gómez (Jhon Arias), James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

Canales y horarios para el partido entre la Selección Colombia y Costa Rica

El partido se llevará a cabo este lunes 1 de junio a las 18h00 en el Estadio El Campín en Bogotá. Será transmitido por Caracol TV, GolCaracol.com Y Ditu.