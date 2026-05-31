Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Selección Colombia

Dónde ver el amistoso internacional Colombia vs. Costa Rica previo al Mundial 2026

La Selección de Colombia tendrá un nuevo amistoso internacional antes del Mundial, esta vez contra Costa Rica y hay canales para seguirlo.

Colombia vs. Costa Rica: Canales y horarios para el amistoso internacional
Colombia vs. Costa Rica: Canales y horarios para el amistoso internacional

La Selección Colombia se prepara para sus últimos amistosos previo al Mundial 2026, la primera parada es contra Costa Rica. Además de seguir el minuto a minuto en BOLAVIP, te dejamos opciones para seguirlo por TV.

Luego de este encuentro, Colombia cerrará sus amistosos pre-Mundial contra Jordania el domingo 7. Néstor Lorenzo ultimará detalles previo al debut contra Uzbekistán, le seguirán Portugal y RD Congo como rivales del Mundial.

El once de Colombia ante Costa Rica

Para jugar el amistoso internacional antes del Mundial 2026, este sería el once de Colombia:

  • Camilo Vargas (Álvaro Montero); Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Kevin Castaño, Richard Ríos; Andrés Gómez (Jhon Arias), James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

Canales y horarios para el partido entre la Selección Colombia y Costa Rica

El partido se llevará a cabo este lunes 1 de junio a las 18h00 en el Estadio El Campín en Bogotá. Será transmitido por Caracol TV, GolCaracol.com Y Ditu.

Ver también

Fin de la espera: Jhon Durán tiene nuevo club en Europa

El arco de la Seleccion Colombia es la única duda del once vs. Costa Rica. Foto: Getty.

El arco de la Seleccion Colombia es la única duda del once vs. Costa Rica. Foto: Getty.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones