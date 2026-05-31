Blanca y con los colores de la bandera: Nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Descubre la foto de la nueva y sorpresiva camiseta blanca de la Selección Colombia para el Mundial 2026 con los colores de la bandera.

Adidas no dudó y redobló la apuesta de cara al Mundial 2026. Al polémico estreno de la camiseta para los calentamientos, ahora le sumaron una nueva camiseta de la Selección Colombia para la próxima Copa del Mundo de la FIFA de un color blanco y con los colores de la bandera.

La sobriedad habla por sí sola… Colombia debuta ante Uzbeskistán en el Grupo K del Mundial 2026 el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M. (hora colombiana) y tiene listo las dos camisetas de partido que usará durante el torneo. Amarilla, la primera indumentaria y azul con un tono amarillo más fluorecente, la segunda camiseta.

Hasta ahí, hubo más opiniones favorables, pero la polémica iba a llegar con la camiseta que la Seleccion Colombia usará en los calentamientos del Mundial 2026. A pesar de que fue inspirada en las mariposas del realismo mágico del escritor Gabriel García Márquez, la variedad de colores generó más odios que amores. Había que recomponer el camino.

La nueva camiseta de Colombia para el Mundial: Blanca y con la bandera

Estos mismos tonos tiene la nueva camiseta de Colombia para el Mundial. (Foto: Getty Images)

El periodista Felipe Sierra publicó en X las dos nueva prendas que Adidas lanzó para la Selección Colombia en el Mundial. Una es una chaqueta azul y la otra camiseta blanca que tiene franjas en los hombros con los colores de la bandera colombiana. La promoción de una nueva ‘piel’ de la ‘Tricolor’ se dio con la banda de música Morat.

Nueva camiseta y chaqueta de Colombia para el Mundial 2026. (Foto: X / @PSierraR)

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Los dos partidos amistosos de Colombia previo al debut en el Mundial 2026

La preparación de la Selección Colombia para el Mundial 2026 se cierra con dos partidos amistosos. El primero será ante Costa Rica el lunes primero de junio a las 6:00 P.M. en el estadio ‘El Campín’ y contra Jordania el domingo 7 del mismo a las 6:00 P.M. en el estadio ‘Snapdragon’ de California -USA-.

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