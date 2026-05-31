Fin de la espera: Jhon Durán tiene nuevo club en Europa

El extremo colombiano Jhon Durán se recupera de su ausencia del Mundial y encontró nuevo equipo en Europa tras semanas de rumores.

Luego del golpe anímico de quedarse fuera del Mundial 2026, ahora Jhon Jader Durán tendrá que enfocarse en su futuro a nivel de clubes. Según reportes de prensa europea, el extremo colombiano tiene nuevo equipo.

Jhon Jader Durán regresará al fútbol de Turquía y será nuevo jugador del Galatasaray. El reciente campeón de la liga de ese país habría aceptado las condiciones del Al Nassr.

Será su regreso al fútbol de Turquía tras un breve semestre en el Fenerbahce, dónde también fue campeón. Luego de eso pasó al Zenit de Rusia dónde se ausentó de los festejos del campeonato.

El Al Nassr pagó más de 40 millones de euros desde ell Aston Villa pero por problemas extradeportivos y de rendimiento no fue tomado en cuenta y lo cedieron varias veces.

Jhon Jader Durán aclaró también que su viaje a Colombia en medio de los festejos del Zenit se debió a motivos personales y no a un viaje para sumarse a la Selección Colombia.

Las estadísticas de Jhon Durán en este 2026

Entre Fenerbahce y Zenit, Jhon Durán alcanzó a jugar un total de 30 partidos entre todas las competencias. Marcó 7 goles y dio 3 asistencias. Estuvo en cancha más de 1.400 minutos y su rendimiento no le permitió aunque sea entrenar para buscar un lugar en el Mundial.

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Jhon Jader Durán – Selección Colombia.

En resumen