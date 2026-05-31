IFAB anuncia la regla de última hora que FIFA aplicará en el Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no solo será el más grande la historia al ser el primero con 48 selecciones, también tendrá nuevas reglas. Una de estas, fue anunciada por la Junta Internacional de la Asociación de Fútbol (IFAB por sus siglas en inglés) a última hora y tiene que ver con el VAR.

En vísperas de tener mayor tiempo efectivo de juego, la IFAB aprobó que en el Mundial 2026 el jugador que sea sustituido debe tardar máximo 10 segundos en salir de la cancha. En el caso que se demore más, el futbolista que va a ingresar debe esperar un minuto para poder entrar.

Y ahí no pararan las nuevas reglas… En el reinicio de saques de arco solo se puede tardar cinco segundos. Si se demoran más, el rival recibe un tiro de esquina. Algo similar pasará con los saques de banda. Solo pueden durar cinco segundos en hacerse, de lo contrario el equipo rival pasa a tener este saque lateral.

Otra de las nuevas reglas que se aplicará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 es cuando un jugador es atendido por el cuerpo médico de su selección. Si esto se da, el futbolista debe abandonar el campo de juego y permanecerá afuera por un minuto. ¿Faltaba algo más? Sí, la regla de última hora que FIFA aplicará en el Mundial 2026.

Se anunció la nueva regla que FIFA usará en el Mundial 2026

El logo de la FIFA. (Foto: Getty Images)

“La IFAB ha aprobado una aclaración al protocolo del Árbitro Asistente de Video (VAR) que se utilizará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en relación con las faltas claras cometidas por el equipo atacante antes de que el balón esté en juego en un saque de esquina o un tiro libre que tengan un impacto directo en un gol, un penalti o una sanción disciplinaria. Si la infracción cumple con los criterios establecidos en la aclaración, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego, tras la cual, si el árbitro determina que se produjo una infracción antes de que el balón estuviera en juego, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes y se repetirá el saque de esquina o el tiro libre. La aclaración se revisará después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 antes de que se tome cualquier decisión sobre su posible aplicación más amplia”, publicó la página oficial de la Junta Internacional de la Asociación de Fútbol.

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En resumen