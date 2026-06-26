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Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Grupo G del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Nueva Zelanda y Bélgica se enfrentan en el Estadio BC Place Vancouver. Ambas selecciones sueñan con la clasificación a 16vos del Mundial 2026, así que conoce los detalles del encuentro.

Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Mundial 2026.
© Copa Mundial FIFA.Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Mundial 2026.

Nueva Zelanda y Bélgica se ven las caras en el Estadio BC Place Vancouver. Por la fecha 3 del Grupo G del Mundial 2026, se viene un cierre de zona más que interesante por lo que requieren ambas selecciones el día de hoy. Con el único objetivo de conseguir la clasificación a los dieciseisavos de final del torneo, a continuación conoce los pormenores de la transmisión oficial y los horarios.

Recordemos que Nueva Zelanda viene de empatar 2-2 frente a Irán y perder 3-1 ante Egipto, mientras que Bélgica igualó 1-1 contra Egipto y luego empató sin goles frente a Irán. Es decir, ninguno de los dos equipos sabe lo que es ganar en lo que va del Mundial 2026 y esta noche buscarán los tres puntos a como de lugar para intentar meterse a una siguiente ronda del campeonato.

¿A qué hora juegan Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Grupo G del Mundial 2026?

  • 20:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 21:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 22:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 23:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 00:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 05:00 | España (27/06)

¿Dónde ver Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Grupo G del Mundial 2026?

  • Perú | DirecTV, DGO y Paramount+
  • México | ViX
  • Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
  • Argentina | Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+
  • Ecuador | DirecTV, DGO y Paramount+
  • Colombia | DirecTV, DGO y Paramount+
  • Chile | DirecTV, DGO y Paramount+
  • Venezuela | DirecTV, DGO y Paramount+
  • Bolivia | Entel TV y Tigo Sports
  • Uruguay | DirecTV, DGO y Paramount+
  • Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
  • Paraguay | GEN y POPU TV
  • España | DAZN y Movistar+

Posibles alineaciones de Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Grupo G del Mundial 2026

Nueva Zelanda | Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Marko Stamenic, Joe Bell, Callum McCowatt; Elijah Just, Sarpreet Singh y Chris Wood. DT: Darren Bazeley.

Bélgica | Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper; Youri Tielemans, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne; Leandro Trossard, Dodi Lukébakio y Romelu Lukaku. DT: Rudi García.

DATOS CLAVES

  • Nueva Zelanda y Bélgica se enfrentarán hoy en el Estadio BC Place Vancouver en un duelo decisivo por el cierre del Grupo G del Mundial 2026.
  • Ambas selecciones llegan con la obligación de conseguir su primera victoria en el Mundial 2026 para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los dieciseisavos de final.
  • El partido oficial iniciará a las 22:00 horas para los países de Perú, Colombia y Ecuador, y contará con figuras titulares como Chris Wood y Kevin De Bruyne.
Renato Pérez
Renato Pérez
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