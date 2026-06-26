Dónde ver EN VIVO Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Grupo G del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Nueva Zelanda y Bélgica se enfrentan en el Estadio BC Place Vancouver. Ambas selecciones sueñan con la clasificación a 16vos del Mundial 2026, así que conoce los detalles del encuentro.

Nueva Zelanda y Bélgica se ven las caras en el Estadio BC Place Vancouver. Por la fecha 3 del Grupo G del Mundial 2026, se viene un cierre de zona más que interesante por lo que requieren ambas selecciones el día de hoy. Con el único objetivo de conseguir la clasificación a los dieciseisavos de final del torneo, a continuación conoce los pormenores de la transmisión oficial y los horarios.

Recordemos que Nueva Zelanda viene de empatar 2-2 frente a Irán y perder 3-1 ante Egipto, mientras que Bélgica igualó 1-1 contra Egipto y luego empató sin goles frente a Irán. Es decir, ninguno de los dos equipos sabe lo que es ganar en lo que va del Mundial 2026 y esta noche buscarán los tres puntos a como de lugar para intentar meterse a una siguiente ronda del campeonato.

¿A qué hora juegan Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Grupo G del Mundial 2026?

20:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

21:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

22:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

23:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

00:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

05:00 | España (27/06)

¿Dónde ver Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Grupo G del Mundial 2026?

Perú | DirecTV, DGO y Paramount+

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+

Ecuador | DirecTV, DGO y Paramount+

Colombia | DirecTV, DGO y Paramount+

Chile | DirecTV, DGO y Paramount+

Venezuela | DirecTV, DGO y Paramount+

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | DirecTV, DGO y Paramount+

Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV

Paraguay | GEN y POPU TV

España | DAZN y Movistar+

Posibles alineaciones de Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Grupo G del Mundial 2026

Nueva Zelanda | Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Marko Stamenic, Joe Bell, Callum McCowatt; Elijah Just, Sarpreet Singh y Chris Wood. DT: Darren Bazeley.

Bélgica | Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper; Youri Tielemans, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne; Leandro Trossard, Dodi Lukébakio y Romelu Lukaku. DT: Rudi García.

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