Quién es Tim Payne: familia, dónde juega, estadísticas y la historia viral del defensor de Nueva Zelanda en el Mundial 2026

Tim Payne es una de las tendencias más importantes del Mundial 2026 y no necesariamente por aspectos futbolísticos. Conoce más sobre su vida e impacto en el planeta.

A los 32 años, Tim Payne llegó a la previa del Mundial 2026 con una rareza total: pasó de ser un defensor de perfil bajo en Oceanía a convertirse en un fenómeno masivo en redes sociales. El nombre de Tim Payne explotó en la antesala del debut de Nueva Zelanda ante Irán en el Grupo G, pero su historia futbolística no empezó con la viralidad.

Defensor de los ‘All Whites’ y de Wellington Phoenix, Tim Payne ya llevaba varios años de continuidad en la A-League y más de una década vinculado a la selección absoluta. La curiosidad alrededor de su figura creció por un contraste muy marcado. Mientras una parte del público lo descubrió por una ola de seguidores en Instagram, en su equipo y en su selección hace tiempo que es una pieza estable, útil y con recorrido.

Tim Payne is in the zone. 🇳🇿



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Biografía y orígenes: ¿de dónde es y quién es Tim Payne?

Edad actual: 32 años.

32 años. Profesión: futbolista profesional.

futbolista profesional. Selección: Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda. Club actual: Wellington Phoenix.

Wellington Phoenix. Posición: defensor.

defensor. Rol en su club: lateral derecho.

lateral derecho. Formación juvenil: Auckland City FC.

Tim Payne tiene presencia tanto en club como en selección dentro del mapa oceánico. Su recorrido juvenil comenzó en el Auckland City FC y, con el paso de los años, se consolidó como un defensor de peso en el Wellington Phoenix y en la absoluta de la Selección de Nueva Zelanda.

Estadísticas y presente en Wellington Phoenix

Llegada al club: se unió al Wellington Phoenix en 2019.

se unió al en 2019. Temporada 2025 en A-League: 14 partidos, 13 como titular y 859 minutos, sin goles ni asistencias.

14 partidos, 13 como titular y 859 minutos, sin goles ni asistencias. Temporada 2024 en A-League: 20 partidos, 19 como titular, 1695 minutos y 1 gol.

20 partidos, 19 como titular, 1695 minutos y 1 gol. Temporada 2023 en A-League: 23 partidos, 22 como titular, 1864 minutos y 3 goles.

23 partidos, 22 como titular, 1864 minutos y 3 goles. Continuidad sostenida: entre 2020 y 2025 registró campañas de entre 14 y 26 partidos en la A-League.

entre 2020 y 2025 registró campañas de entre 14 y 26 partidos en la A-League. Marca cercana: al 4 de junio de 2026 estaba a un paso de convertirse en el séptimo jugador del club en alcanzar los 150 partidos de A-League con el Phoenix.

al 4 de junio de 2026 estaba a un paso de convertirse en el séptimo jugador del club en alcanzar los 150 partidos de A-League con el Phoenix. Partidos recientes en 2026: estuvo en la victoria 2-1 ante Western Sydney Wanderers del 18 de abril y en la derrota 4-0 frente a Macarthur FC del 24 de abril.

estuvo en la victoria del 18 de abril y en la derrota del 24 de abril. Contratiempo físico reciente: en la temporada 2025-26 sufrió una fractura de clavícula en la segunda fecha.

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En el Phoenix, no se hizo conocido por casualidad ni por una aparición aislada. Antes del salto viral ya acumulaba varias temporadas de minutos, partidos desde el arranque y presencia constante en una liga que lo tuvo como una pieza habitual del plantel.

El camino de Tim Payne en la Selección de Nueva Zelanda

Debut con la absoluta: 2012.

2012. Partidos con Nueva Zelanda: más de 50 desde su estreno internacional.

más de 50 desde su estreno internacional. Amistoso reciente: Nueva Zelanda 0-2 Finlandia , el 27 de marzo de 2026.

, el 27 de marzo de 2026. Amistoso reciente: Inglaterra 1-0 Nueva Zelanda , el 6 de junio de 2026.

, el 6 de junio de 2026. Registro individual ante Inglaterra: 66 minutos y una falta cometida.

66 minutos y una falta cometida. Otro episodio reciente: reclamó un penal no cobrado ante Haití.

La actualidad internacional de Tim Payne lo encuentra plenamente metido en la estructura de los All Whites. No se trata de un convocado circunstancial: su recorrido con la Mayor ya supera la barrera de los 50 partidos y llega con rodaje a una cita grande. En la previa del debut de Nueva Zelanda ante Irán en Los Ángeles, por el Grupo G del Mundial 2026, su nombre empezó a circular mucho más allá del ambiente habitual del fútbol oceánico.

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Fuente: Getty Images.

¿Qué rol tiene Tim Payne en Nueva Zelanda y en su equipo?

Tim Payne es una garantía en la defensa tanto de Nueva Zelanda como del Wellington Phoenix. En su primera temporada de A-League con el club fue una fija como lateral derecho, una señal bastante concreta de cuál fue su lugar dentro de la estructura del equipo.

Ese peso se sostuvo con números. En la temporada 2020-21 arrancó como titular en los 26 partidos del Phoenix y, además, lideró al plantel en minutos jugados. Su perfil encaja más con el de un defensor de continuidad y confianza que con el de una variante ocasional, algo que también ayuda a explicar por qué siguió teniendo presencia ininterrumpida entre 2020 y 2025.

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Contrato y situación actual en Wellington Phoenix

Renovación en 2022: en febrero de 2022 extendió su vínculo hasta el final de la temporada 2024-25.

en febrero de 2022 extendió su vínculo hasta el final de la temporada 2024-25. Nuevo acuerdo en 2024: en diciembre de 2024 firmó una extensión por tres años.

en diciembre de 2024 firmó una extensión por tres años. Vigencia actual: quedó ligado alWellington Phoenixhasta 2028.

Para el club, Tim Payne es una pieza de estabilidad. Su continuidad contractual hasta el año 2028 refuerza esa idea de respaldo sostenido, sin necesidad de entrar en cifras ni detalles económicos.

Vida personal y el fenómeno viral que lo puso en el centro del Mundial 2026

La historia que terminó de poner a Tim Payne en el centro de la conversación no pasó por un gol ni por una transferencia. Su cuenta de Instagram saltó de alrededor de 4.000 seguidores (o menos de 5.000, según otras referencias) a cifras que distintas coberturas ubicaron en casi 5 millones, más de 5 millones y hasta casi 6 millones en la previa del Mundial 2026.

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New Zealand plays today, watch out for our favorite player, Tim Payne.



An Argentine streamer looked for the player at the World Cup with least following on SM, found Tim who had 4k followers, gave him a shoutout and his account went to 4m in like 2 days. pic.twitter.com/1k9cIks1Uc — TobyWrites (@tobyasky) June 16, 2026

El impulso llegó por el creador argentino Valen Scarsini, más conocido como El Scarso, que lo señaló ante su audiencia como el jugador menos conocido del torneo y empujó una ola de seguidores, comentarios e interacciones. El efecto fue inmediato y convirtió a Payne en una celebridad digital inesperada.

Ese contraste define su momento. Tim Payne ya era un defensor consolidado de Nueva Zelanda y del Wellington Phoenix, pero pasó del bajo perfil a una fama masiva en redes justo antes del debut ante Irán. De hecho, esa historia viral llegó a acaparar una parte importante de la previa de un partido que, en lo deportivo, también lo tenía como protagonista.

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