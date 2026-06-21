Dónde ver EN VIVO Nueva Zelanda vs. Egipto por el Grupo G del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan el día de hoy por la fecha 2 del Grupo G del Mundial 2026. En un partido que cerrará con la jornada futbolística, el Estadio BC Place Vancouver albergará todas las emociones necesarias de un trámite que en la previa parece ser parejo, así que a continuación conoce los detalles de los canales oficiales de transmisión y de los horarios establecidos.
Respecto a los antecedentes recientes de ambas selecciones, es importante recordar que Nueva Zelanda empató 2-2 frente a Irán y Egipto igualó 1-1 ante Bélgica en el estreno del Mundial 2026. Es decir, cada equipo tiene 1 punto en la tabla de posiciones del Grupo G, así que el día de hoy requieren del triunfo de forma obligatoria para empezar a escalar con miras a una posible clasificación.
¿A qué hora juegan Nueva Zelanda vs. Egipto por el Grupo G del Mundial 2026?
- 18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 03:00 | España (22/06)
¿Dónde ver Nueva Zelanda vs. Egipto por el Grupo G del Mundial 2026?
- Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela | DIRECTV Sports y DGO
- Argentina | TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia | Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil | Cazé TV, Globo y SPORTV
- Paraguay | Unicanal
- México | VIX Premium
- Centroamérica | Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos | Telemundo y Fox Sports 1
- España | Movistar Plus y DAZN
Posibles alineaciones de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Grupo G del Mundial 2026
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Nueva Zelanda | Max Crocombe; Liberato Cacace, Finn Surman, Michael Boxall, Tim Payne; Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Joe Bell; Elijah Just, Marko Stamenic y Chris Wood. DT: Darren Bazeley.
Egipto | Mostafa Ahmed Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi, Ahmed Abou El Fotouh; Mostafa Ziko, Emam Ashour, Mohanad Lasheen, Marwan Ateya; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.
DATOS CLAVES
- Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan hoy en el Estadio BC Place Vancouver.
- 1 punto tienen ambas selecciones en el Grupo G del Mundial 2026.
- 20:00 horas es el horario del partido para Perú, Colombia y Ecuador.