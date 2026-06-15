Dónde ver EN VIVO Irán vs. Nueva Zelanda por el Grupo G del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Irán y Nueva Zelanda se enfrentan en el Estadio Los Ángeles. Será el estreno de ambas selecciones en el Mundial 2026 y entérate de los detalles para seguir este encuentro.

Irán y Nueva Zelanda se muestran en sociedad en este Mundial 2026. Por la fecha 1 del Grupo F del campeonato más importante de selecciones, el Estadio Los Ángeles será testigo del encuentro que cierre con la jornada de este lunes, así que las expectativas están puestas en que puedan mostrar una buena versión que desde ahora podrás vivir con los horarios y canales de transmisión oficiales.

Teniendo en cuenta el resultado previo que se dio en el partido entre Bélgica vs. Egipto que se disputó en el Estadio Seattle, el cual por cierto terminó siendo a favor del equipo liderado técnicamente por… , tanto Irán como Nueva Zelanda necesitan el triunfo a como de lugar para empezar con el pie derecho y la vez acomodarse de manera óptima en el Grupo G del Mundial 2026.

¿A qué hora juegan rán vs. Nueva Zelanda por el Grupo G del Mundial 2026?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Perú y Panamá

21:00 | Chile, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (16/07)

¿Dónde ver rán vs. Nueva Zelanda por el Grupo G del Mundial 2026?

Perú | DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | TyC Sports, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO

Ecuador | DirecTV, Paramount+ y DGO

Colombia | Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y DGO

Chile | DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Venezuela | DirecTV, DGO y Paramount+

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | AUF TV, DirecTV, Paramount+ y DGO

Brasil | Disney+ y CazéTV

Paraguay | Unicanal

España | DAZN

Posibles alineaciones de rán vs. Nueva Zelanda por el Grupo G del Mundial 2026

Irán | Hossein Hosseini; Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shoja Khalizadeh, Daniel Esmaeilifar; Amir Razzaghinia, Mehdi Taremi, Saman Ghoddos; Mohammad Mohebbi, Amirhossein Hosseinzadeh y Ali Gholizadeh. DT: Amir Ghalenoei.

Nueva Zelanda | Alex Paulsen; Ben Old, Tyler Bindon, Finn Surman, Tim Payne; Jesse Randall, Marko Stamenic, Joe Bell, Eli Just; Kosta Barbarouses y Callum McCowatt. DT: Darren Bazeley.

Publicidad

DATOS CLAVES