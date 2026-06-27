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Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Panamá vs. Inglaterra por el Grupo L del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Panamá e Inglaterra se enfrentan el día de hoy en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Conoce cómo seguir esta prometedor partido que cierra el Grupo L del Mundial 2026.

Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026.
© Copa Mundial FIFA.Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026.

Panamá e Inglaterra disputan uno de los últimos partidos de la primera ronda del Mundial 2026. En el marco de la fecha 3 del Grupo L, el Estadio Nueva York Nueva Jersey albergará un trámite que en la previa promete emociones si tenemos en cuenta los intereses de cada una de las selecciones. A continuación, entérate de todos los pormenores de la transmisión y horarios en general.

En cuanto a los antecedentes más recientes de ambos equipos, recordemos que Panamá perdió 1-0 en el debut frente a Ghana y luego volvió a caer 1-0 frente a Croacia, con lo cual todavía no ha sumado puntos en el Mundial 2026. Por otro lado, Inglaterra venció 4-2 a Croacia y después empató 0-0 ante Ghana. En resumen, el duelo de hoy será clave dentro de los objetivos de los dos bandos.

¿A qué hora juegan Panamá vs. Inglaterra por el Grupo L del Mundial 2026?

  • 14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 23:00 | España

¿Dónde ver Panamá vs. Inglaterra por el Grupo L del Mundial 2026?

  • Perú | DSports, DGO y Paramount+
  • México | ViX
  • Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
  • Argentina | Flow Sports, DSports, DGO y Paramount+
  • Ecuador | DSports, DGO y Paramount+
  • Colombia | DSports, DGO y Paramount+
  • Chile | DSports, DGO y Paramount+
  • Venezuela | DSports, DGO e inter
  • Bolivia | Entel TV y Tigo Sports
  • Uruguay | AUF TV, DSports, DGO y Paramount+
  • Brasil | Disney+ Premium y CazéTV
  • Paraguay | Gen y Trece
  • España | DAZN y Movistar+

Posibles alineaciones de Panamá vs. Inglaterra por el Grupo L del Mundial 2026

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Panamá | Orlando Mosquera; Michael Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade, Eric Davis; Édgar Bárcenas, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez y Ismael Díaz. DT: Thomas Christiansen.

Inglaterra | Jordan Pickford; Djed Spence, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

DATOS CLAVES

  • Panamá e Inglaterra se enfrentan hoy en el Estadio Nueva York Nueva Jersey en uno de los últimos duelos correspondientes al Grupo L del Mundial 2026.
  • El equipo europeo llega con 4 puntos buscando sellar su clasificación, mientras que la selección panameña intentará sumar sus primeros puntos en el torneo tras caer en sus dos primeras presentaciones.
  • A las 16:00 horas iniciará el partido oficial para los países de Perú, Colombia, Ecuador y la propia ciudad de Panamá.
Renato Pérez
Renato Pérez
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