Dónde ver EN VIVO Panamá vs. Inglaterra por el Grupo L del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Panamá e Inglaterra disputan uno de los últimos partidos de la primera ronda del Mundial 2026. En el marco de la fecha 3 del Grupo L, el Estadio Nueva York Nueva Jersey albergará un trámite que en la previa promete emociones si tenemos en cuenta los intereses de cada una de las selecciones. A continuación, entérate de todos los pormenores de la transmisión y horarios en general.
En cuanto a los antecedentes más recientes de ambos equipos, recordemos que Panamá perdió 1-0 en el debut frente a Ghana y luego volvió a caer 1-0 frente a Croacia, con lo cual todavía no ha sumado puntos en el Mundial 2026. Por otro lado, Inglaterra venció 4-2 a Croacia y después empató 0-0 ante Ghana. En resumen, el duelo de hoy será clave dentro de los objetivos de los dos bandos.
¿A qué hora juegan Panamá vs. Inglaterra por el Grupo L del Mundial 2026?
- 14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 23:00 | España
¿Dónde ver Panamá vs. Inglaterra por el Grupo L del Mundial 2026?
- Perú | DSports, DGO y Paramount+
- México | ViX
- Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- Argentina | Flow Sports, DSports, DGO y Paramount+
- Ecuador | DSports, DGO y Paramount+
- Colombia | DSports, DGO y Paramount+
- Chile | DSports, DGO y Paramount+
- Venezuela | DSports, DGO e inter
- Bolivia | Entel TV y Tigo Sports
- Uruguay | AUF TV, DSports, DGO y Paramount+
- Brasil | Disney+ Premium y CazéTV
- Paraguay | Gen y Trece
- España | DAZN y Movistar+
Posibles alineaciones de Panamá vs. Inglaterra por el Grupo L del Mundial 2026
Panamá | Orlando Mosquera; Michael Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade, Eric Davis; Édgar Bárcenas, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez y Ismael Díaz. DT: Thomas Christiansen.
Inglaterra | Jordan Pickford; Djed Spence, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
DATOS CLAVES
- Panamá e Inglaterra se enfrentan hoy en el Estadio Nueva York Nueva Jersey en uno de los últimos duelos correspondientes al Grupo L del Mundial 2026.
- El equipo europeo llega con 4 puntos buscando sellar su clasificación, mientras que la selección panameña intentará sumar sus primeros puntos en el torneo tras caer en sus dos primeras presentaciones.
- A las 16:00 horas iniciará el partido oficial para los países de Perú, Colombia, Ecuador y la propia ciudad de Panamá.