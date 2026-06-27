Dónde ver EN VIVO Panamá vs. Inglaterra por el Grupo L del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Panamá e Inglaterra disputan uno de los últimos partidos de la primera ronda del Mundial 2026. En el marco de la fecha 3 del Grupo L, el Estadio Nueva York Nueva Jersey albergará un trámite que en la previa promete emociones si tenemos en cuenta los intereses de cada una de las selecciones. A continuación, entérate de todos los pormenores de la transmisión y horarios en general.

En cuanto a los antecedentes más recientes de ambos equipos, recordemos que Panamá perdió 1-0 en el debut frente a Ghana y luego volvió a caer 1-0 frente a Croacia, con lo cual todavía no ha sumado puntos en el Mundial 2026. Por otro lado, Inglaterra venció 4-2 a Croacia y después empató 0-0 ante Ghana. En resumen, el duelo de hoy será clave dentro de los objetivos de los dos bandos.

¿A qué hora juegan Panamá vs. Inglaterra por el Grupo L del Mundial 2026?

14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

23:00 | España

¿Dónde ver Panamá vs. Inglaterra por el Grupo L del Mundial 2026?

Perú | DSports, DGO y Paramount+

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, DSports, DGO y Paramount+

Ecuador | DSports, DGO y Paramount+

Colombia | DSports, DGO y Paramount+

Chile | DSports, DGO y Paramount+

Venezuela | DSports, DGO e inter

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | AUF TV, DSports, DGO y Paramount+

Brasil | Disney+ Premium y CazéTV

Paraguay | Gen y Trece

España | DAZN y Movistar+

Posibles alineaciones de Panamá vs. Inglaterra por el Grupo L del Mundial 2026

Panamá | Orlando Mosquera; Michael Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade, Eric Davis; Édgar Bárcenas, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez y Ismael Díaz. DT: Thomas Christiansen.

Inglaterra | Jordan Pickford; Djed Spence, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

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