¿Dónde y en qué estadio se juega Panamá vs. Inglaterra por el Grupo L del Mundial 2026?

Panamá e Inglaterra cerrará el Grupo L del Mundial 2026, enfrentándose en uno de los recintos más emblemáticos de Estados Unidos.

Este sábado arranca la última jornada de la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Y uno de los partidos más atractivos que se dispute será el de Inglaterra ante Panamá, en el cierre del Grupo L y que marcará el destino de ambas selecciones en la Copa del Mundo.

Inglaterra, liderada por Harry Kane, afronta el duelo ante Panamá como puntera del Grupo L con 4 puntos. Una victoria le asegurará el primer lugar de la zona y un cruce en dieciseisavos de final frente a uno de los mejores terceros, donde Ecuador asoma como uno de los rivales más probables.

En tanto, la selección ‘canalera’ se quedó sin opciones de avanzar y enfrentará a los europeos solo por el honor. Y es que aunque los panameños derroten a la selección inglesa, el criterio de desempate no le permitirá avanzar como mejor tercero tras caer en sus presentaciones ante Ghana y Croacia.

Vista de Manhattan, a pocos kilómetros del MetLife Stadium, sede del Mundial 2026 (Photo by Al Bello/Getty Images).

¿Dónde jugará Panamá vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

El MetLife Stadium es uno de los escenarios emblemáticos del Mundial 2026. Ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, a pocos kilómetros de Nueva York, el recinto albergará este sábado el duelo entre Panamá e Inglaterra y, el próximo 19 de julio, recibirá la gran final de la Copa del Mundo.

Inaugurado en 2010, el estadio tiene una capacidad para 82.500 espectadores y es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Además de grandes conciertos y eventos deportivos, el recinto multiuso fue sede del Super Bowl XLVIII en 2014 y la Copa de Oro de la Concacaf.

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Para Sudamerica, el MetLife Stadium guarda un recuerdo imborrable: el 26 de junio de 2016 fue el escenario de la final de la Copa América Centenario, donde la selección chilena derrotó en definición por penales a Argentina de Lionel Messi y conquistó su segundo título continental consecutivo.