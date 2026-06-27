¿Dónde y en qué estadio se juega Panamá vs. Inglaterra por el Grupo L del Mundial 2026?

Este sábado arranca la última jornada de la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Y uno de los partidos más atractivos que se dispute será el de Inglaterra ante Panamá, en el cierre del Grupo L y que marcará el destino de ambas selecciones en la Copa del Mundo.
Inglaterra, liderada por Harry Kane, afronta el duelo ante Panamá como puntera del Grupo L con 4 puntos. Una victoria le asegurará el primer lugar de la zona y un cruce en dieciseisavos de final frente a uno de los mejores terceros, donde Ecuador asoma como uno de los rivales más probables.
En tanto, la selección ‘canalera’ se quedó sin opciones de avanzar y enfrentará a los europeos solo por el honor. Y es que aunque los panameños derroten a la selección inglesa, el criterio de desempate no le permitirá avanzar como mejor tercero tras caer en sus presentaciones ante Ghana y Croacia.
Vista de Manhattan, a pocos kilómetros del MetLife Stadium, sede del Mundial 2026 (Photo by Al Bello/Getty Images).
¿Dónde jugará Panamá vs. Inglaterra en el Mundial 2026?
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El MetLife Stadium es uno de los escenarios emblemáticos del Mundial 2026. Ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, a pocos kilómetros de Nueva York, el recinto albergará este sábado el duelo entre Panamá e Inglaterra y, el próximo 19 de julio, recibirá la gran final de la Copa del Mundo.
Inaugurado en 2010, el estadio tiene una capacidad para 82.500 espectadores y es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Además de grandes conciertos y eventos deportivos, el recinto multiuso fue sede del Super Bowl XLVIII en 2014 y la Copa de Oro de la Concacaf.
Para Sudamerica, el MetLife Stadium guarda un recuerdo imborrable: el 26 de junio de 2016 fue el escenario de la final de la Copa América Centenario, donde la selección chilena derrotó en definición por penales a Argentina de Lionel Messi y conquistó su segundo título continental consecutivo.