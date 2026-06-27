¿Panamá está eliminada del Mundial 2026 antes de enfrentar a Inglaterra por el Grupo L?

La selección 'Canalera' enfrentará a Inglaterra en el cierre del Grupo L del Mundial 2026 ¿Puede avanzar como mejor tercero?

La selección de Panamá afrontará su último partido del Grupo L del Mundial 2026 sin opciones de avanzar a la siguiente ronda ¿La razón? Las derrotas sufridas ante Ghana en el debut (1-0) y frente a Croacia (1-0) dejaron a la ‘Canalera’ sin margen de clasificación, por lo que el duelo de este sábado ante Inglaterra será únicamente para cumplir con el calendario y despedirse con honor.

Aunque los dirigidos por Thomas Christiansen consiguieran una sorpresiva victoria ante ‘Los Tres Leones’, tampoco podrían aspirar a un cupo como uno de los mejores terceros. Esto, debido al criterio de desempate olímpico que comenzó a regir en esta Copa del Mundo.

Panamá cayó ante Ghana y Croacia, por lo que llegan sin opciones a la última fecha del Mundial 2026 (Getty Images)

Si Panamá venciera a Inglaterra y Ghana derrotara a Croacia, tanto panameños como croatas finalizarían con tres puntos. Sin embargo, el reglamento establece que el primer criterio de desempate entre equipos igualados es el enfrentamiento directo, y en ese apartado Croacia tiene ventaja gracias a su triunfo por 1-0 sobre Panamá en la segunda jornada.

Por ese motivo, la selección canalera llega matemáticamente eliminada a la última fecha y solo jugará por el honor frente a una Inglaterra que buscará asegurar el primer lugar del Grupo L.

En resumen…

Eliminación confirmada: Panamá quedó fuera del Mundial tras encajar derrotas consecutivas de 1-0 ante Ghana y Croacia.

Panamá quedó fuera del Mundial tras encajar derrotas consecutivas de 1-0 ante Ghana y Croacia. Sin chances matemáticas: Por el criterio de desempate de enfrentamiento directo, el triunfo de Croacia sobre los canaleros les impide avanzar, incluso como mejores terceros.

Por el criterio de desempate de enfrentamiento directo, el triunfo de Croacia sobre los canaleros les impide avanzar, incluso como mejores terceros. Cierre por el honor: El partido de este sábado ante Inglaterra servirá únicamente para cumplir el calendario y despedirse con dignidad.