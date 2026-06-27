Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

¿Panamá está eliminada del Mundial 2026 antes de enfrentar a Inglaterra por el Grupo L?

La selección 'Canalera' enfrentará a Inglaterra en el cierre del Grupo L del Mundial 2026 ¿Puede avanzar como mejor tercero?

¡Panamá sin chances de avanzar a dieciseisavos de final del Mundial 2026!
© Getty Images¡Panamá sin chances de avanzar a dieciseisavos de final del Mundial 2026!

La selección de Panamá afrontará su último partido del Grupo L del Mundial 2026 sin opciones de avanzar a la siguiente ronda ¿La razón? Las derrotas sufridas ante Ghana en el debut (1-0) y frente a Croacia (1-0) dejaron a la ‘Canalera’ sin margen de clasificación, por lo que el duelo de este sábado ante Inglaterra será únicamente para cumplir con el calendario y despedirse con honor.

Aunque los dirigidos por Thomas Christiansen consiguieran una sorpresiva victoria ante ‘Los Tres Leones’, tampoco podrían aspirar a un cupo como uno de los mejores terceros. Esto, debido al criterio de desempate olímpico que comenzó a regir en esta Copa del Mundo.

Panamá cayó ante Ghana y Croacia, por lo que llegan sin opciones a la última fecha del Mundial 2026 (Getty Images)

Panamá cayó ante Ghana y Croacia, por lo que llegan sin opciones a la última fecha del Mundial 2026 (Getty Images)

Si Panamá venciera a Inglaterra y Ghana derrotara a Croacia, tanto panameños como croatas finalizarían con tres puntos. Sin embargo, el reglamento establece que el primer criterio de desempate entre equipos igualados es el enfrentamiento directo, y en ese apartado Croacia tiene ventaja gracias a su triunfo por 1-0 sobre Panamá en la segunda jornada.

Por ese motivo, la selección canalera llega matemáticamente eliminada a la última fecha y solo jugará por el honor frente a una Inglaterra que buscará asegurar el primer lugar del Grupo L.

En resumen…

  • Eliminación confirmada: Panamá quedó fuera del Mundial tras encajar derrotas consecutivas de 1-0 ante Ghana y Croacia.
  • Sin chances matemáticas: Por el criterio de desempate de enfrentamiento directo, el triunfo de Croacia sobre los canaleros les impide avanzar, incluso como mejores terceros.
  • Cierre por el honor: El partido de este sábado ante Inglaterra servirá únicamente para cumplir el calendario y despedirse con dignidad.
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones