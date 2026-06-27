¿Panamá está eliminada del Mundial 2026 antes de enfrentar a Inglaterra por el Grupo L?

La selección de Panamá afrontará su último partido del Grupo L del Mundial 2026 sin opciones de avanzar a la siguiente ronda ¿La razón? Las derrotas sufridas ante Ghana en el debut (1-0) y frente a Croacia (1-0) dejaron a la ‘Canalera’ sin margen de clasificación, por lo que el duelo de este sábado ante Inglaterra será únicamente para cumplir con el calendario y despedirse con honor.
Aunque los dirigidos por Thomas Christiansen consiguieran una sorpresiva victoria ante ‘Los Tres Leones’, tampoco podrían aspirar a un cupo como uno de los mejores terceros. Esto, debido al criterio de desempate olímpico que comenzó a regir en esta Copa del Mundo.
Panamá cayó ante Ghana y Croacia, por lo que llegan sin opciones a la última fecha del Mundial 2026 (Getty Images)
Si Panamá venciera a Inglaterra y Ghana derrotara a Croacia, tanto panameños como croatas finalizarían con tres puntos. Sin embargo, el reglamento establece que el primer criterio de desempate entre equipos igualados es el enfrentamiento directo, y en ese apartado Croacia tiene ventaja gracias a su triunfo por 1-0 sobre Panamá en la segunda jornada.
Por ese motivo, la selección canalera llega matemáticamente eliminada a la última fecha y solo jugará por el honor frente a una Inglaterra que buscará asegurar el primer lugar del Grupo L.
En resumen…
- Eliminación confirmada: Panamá quedó fuera del Mundial tras encajar derrotas consecutivas de 1-0 ante Ghana y Croacia.
- Sin chances matemáticas: Por el criterio de desempate de enfrentamiento directo, el triunfo de Croacia sobre los canaleros les impide avanzar, incluso como mejores terceros.
- Cierre por el honor: El partido de este sábado ante Inglaterra servirá únicamente para cumplir el calendario y despedirse con dignidad.