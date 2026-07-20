El apodo alusivo a Cristiano Ronaldo que recibió España en plena celebración del título del Mundial 2026

De manera muy sorpresiva, el nombre de Cristiano Ronaldo se hizo presente durante los festejos de España en la ciudad de Madrid. Lo mencionaron y ahora conoce el motivo.

España logró la segunda estrella de su historia al quedarse con el triunfo en la gran final del Mundial 2026. La delegación regresó a su país y celebró de manera muy merecida junto a todos sus hinchas en La Plaza de Cibeles de la ciudad de Madrid. Dentro de dicho festejo se concretó una situación muy particular en donde el nombre de Cristiano Ronaldo se robó todas las miradas.

Fuente: Getty Images.

Cuando los presentadores estaban mencionado uno por uno a todos los futbolistas de la plantilla de España para que pasen al estrado general, tocó el turno de nombrar a Yéremy Pino. ¿Qué tiene que ver el delantero ibérico con Cristiano Ronaldo? Bueno, en la exposición aseguraron que en su momento se parecía a la estrella portuguesa, pero con una notable diferencia hoy en día.

“Le llamaban Cristiano Ronaldo, pero él sí que tiene un Mundial. El talento en el interior. Campeón de la Conference League, el camaleón de oro, nuestro campeón del mundo. Con el número 11… Yéremy Pino“; fue la presentación del delantero que tuvo pocos minutos durante la competencia, aunque al parecer cuenta con el apoyo y aprecio de los aficionados españoles que lo ovacionaron.

🗣️“Lo llamaban Cristiano Ronaldo, pero él sí tiene un mundial”.



Recadito a CR7 en la celebración de la selección Española 😳🔥👀 pic.twitter.com/zaOkb36Dyn — EL GRÁFICO (@elgraficionado) July 20, 2026

España logró imponerse ante Portugal de Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026

Justamente en el escenario de que Cristiano Ronaldo acaba de ser relacionado y mencionado en la celebración del título mundial de España, recordemos el encuentro en donde Portugal se enfrentó a los flamantes campeones en el marco de los octavos de final del torneo. Así es, el equipo luso no pudo ante los ibéricos y perdieron 1-0 en un trámite que tuvo diversas emociones.

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El único gol del partido lo hizo Mikel Merino a los 90’+1 en una acción realmente clave que determinó el camino de España rumbo al título del Mundial 2026. Dicho esto, este escenario fue la despedida de Cristiano Ronaldo y muchos incluso aseguran que estuvimos frente al último encuentro junto a su selección. Eso todavía está en duda, así que las próximas semanas serán claves en el caso.

DATOS CLAVES

La Selección de España festejó su título del Mundial 2026 en La Plaza de Cibeles.

festejó su título del en Yéremy Pino fue presentado en las celebraciones en referencia a Cristiano Ronaldo.

fue presentado en las celebraciones en referencia a Mikel Merino anotó el gol del triunfo 1-0 de España frente a Portugal.