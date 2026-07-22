¡Última hora! En Argentina proponen repetir la final del Mundial 2026

Argentina perdió la final del Mundial 2026, pero ahora gran parte de sus hinchas piden que se repita la final contra España.

La Selección de Argentina y la Selección de España se enfrentaron en la final del Mundial 2026. Como era de esperarse, el resultado no iba a dejar conforme a una hinchada, en este caso la argentina. Por lo cual, ahora comienzan una iniciativa para repetir el encuentro.

Desde ABC recogen una historia sobre la hincha argentina Gisela Sánchez que ha comenzado una recolección de firmas a la que ya se han sumado más de 50.000 aficionados. El objetivo de esta propuesta es repetir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Uno de los motivos que maneja esta iniciativa es que la actuación del árbitro fue “polémica y corrupta”. Los hinchas piden a todos los hinchas que se sumen a firmar esta iniciativa que al final termina siendo simbólica, puesto que, la propuesta no sería aceptada por la FIFA.

Hay gran molestia en un sector de la hinchada de Argentina por lo que fue la final y las decisiones del árbitro. Se debe recordar que en el encuentro fue expulsado Enzo Fernández, que por una doble amarilla se tuvo que ir a las duchas, tras una gran falta contra Cubarsí.

Argentina perdió 1 a 0 contra España. (Foto: GettyImages)

¿Qué debe pasar para que la FIFA repita un partido?

Para que suceda algo histórico como que la FIFA decida repetir un partido no basta con una petición de firmas. Se necesita pruebas contundentes sobre infligir en el reglamento y alterar un partido. Además, no hay antecedentes recientes de que la FIFA haga esto.

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El ranking de los campeones del mundo

Tras la histórica victoria de España, contra la Selección de Argentina, así quedó el ranking de los campeones del Mundo:

Brasil (5 títulos)

Alemania (4 títulos)

Italia (4 títulos)

Argentina (3 títulos)

Francia (2 títulos)

Uruguay (2 títulos)

España (2 títulos)

Inglaterra (1 título)

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En síntesis:

La aficionada Gisela Sánchez reunió 50.000 firmas para repetir la final del Mundial.

reunió 50.000 firmas para repetir la final del Mundial. La Selección de España venció 1-0 a Argentina en la final mundialista.

venció 1-0 a Argentina en la final mundialista. El volante Enzo Fernández fue expulsado por doble tarjeta amarilla en el partido.