¡Lo sufrieron en Argentina! La broma de un piloto de avión tras el título de España en el Mundial 2026

En pleno vuelo de avión se dio a conocer al campeón del Mundial 2026 y las reacciones sorprendieron a todos. El piloto fue quien dio la noticia y bromeó con Argentina.

Se vienen conociendo distintas reacciones y situaciones luego de la final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina. Luego de la segunda estrella de los europeos y de la posibilidad que tuvieron los albicelestes de conseguir el tan ansiado bicampeonato, hay una reacción en especial que se dio durante un vuelo de avión y en donde el piloto lanzó una broma que es tendencia en el planeta.

Fuente: Getty Images.

¿Qué pasó en realidad? Resulta que en un vuelo comercial se escuchó lo siguiente: “Los dos equipos lo han dado todo, pero la final de un Mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos“; expresó el piloto y automáticamente se dieron los festejos de los hinchas albicelestes que estaban presentes. Eso no fue lo peor ya que luego vino el remate.

“Porque España ha ganado el Mundial“; fue la frase final del piloto con el que se dio un terrible silencio en todo el vuelo por la manera en cómo erradicó la alegría de los aficionados de Argentina. Esta broma, de mal gusto para algunos por lo que representa el momento de cada selección, es tendencia a nivel internacional y viene recorriendo las redes sociales con diversas reacciones muy llamativas.

🤣 Circula en redes el video en el que un piloto español le informa a los pasajeros de su vuelo el resultado de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.



Durante su mensaje, el piloto felicita a los argentinos, quienes empiezan a cantar y celebrar; sin embargo, al… pic.twitter.com/0AJ69Xj1in — INFO7MTY (@info7mty) July 20, 2026

El regreso de España y Argentina a sus países luego de la final del Mundial 2026

Luego de la gran final del Mundial 2026 que se disputó el día de ayer en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, las selecciones de España y Argentina volvieron a sus respectivos países con sensaciones muy distintas. Por el lado de los europeos, claramente hablamos de un ambiente festivo que hasta altas horas de la madrugada se sigue festejando junto a los hinchas en la ciudad de Madrid.

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Todo lo contrario sucede con Argentina ya que no existe ambiente la felicidad ante la posibilidad de no haber conseguido el bicampeonato mundial. Es más, durante las últimas horas se pudo confirmar la información de que varios jugadores de la selección no regresaron al país junto a la delegación ya que su destino era regresar a la ciudad de sus clubes, entre ellos Lionel Messi.

AHORA I Lionel Messi no viene a la Argentina.

Después de derrota en la final del Mundo, algunos jugadores de la Selección llegarán al país para ser recibidos por la gente. El avión, proveniente de los EE.UU., aterrizará cerca de las 17 horas en Ezeiza. pic.twitter.com/vtVpm346Ma — TN – Todo Noticias (@todonoticias) July 20, 2026

DATOS CLAVES

Un piloto comercial se volvió viral tras hacerle una broma a hinchas argentinos.

se volvió viral tras hacerle una broma a hinchas argentinos. La Selección de España festejó el título del Mundial 2026 junto a hinchas en Madrid .

festejó el título del junto a hinchas en . Lionel Messi no viajó a Argentina junto a la delegación de su selección.