Llegó a más de 904.000 reproducciones: La lección de Messi a Leandro Paredes en plena final del Mundial

Conoce el video viral de más de 904.000 reproducciones con la lección de Lionel Messi a Leandro Paredes en plena final del Mundial 2026.

Sin lugar a duda, fueron dos de los grandes protagonistas de la final del Mundial 2026 por distintos motivos. Justo cuando no paran las críticas a Leandro Paredes por agredir a dos jugadores de España tras la derrota de Argentina en la final de la Copa del Mundo, apareció la lección que Messi le dio.

¡Llegó a más de 904.000 reproducciones! A los hechos… El árbitro Slavko Vinčić pitó el final del partido entre España y Argentina, y Paredes empezó a ser protagonista, pero no precisamente por su talento. El volante argentino tomó del cuello a Eric García y lo mandó al piso. Luego, al sentir un golpe de Gavi, también respondió con una agresión que le dio la vuelta al mundo.

A la espera de saber cuál será la sanción que el Comité Disciplinario de la FIFA le pondrá a Leandro Paredes, ya que se confirmó que no fue expulsado por la pelea contra dos jugadores españoles, apareció la lección que Lionel Messi le dio a su propio compañero en plena final del Mundial 2026.

Así fue la lección que Messi le dio a Paredes en plena final del Mundial

Paredes entró a la final del Mundial en el segundo tiempo y tan solo duro siete minutos sin recibir tarjeta amarilla. Fue amonestado por empujar a Dani Olmo en la cara del árbitro Slavko Vinčić. Quizo seguir armando problema y en ese momento empezó la lección de Messi. El ’10’ lo apartó con la mano y empezó a mirar si Rodri estaba bien. Luego, mientras el volante se peleaba con Eric García y Gavi, Leo continuó su lección de ser humilde y aceptar la derrota sin buscar un solo problema. Todo lo contrario a lo que hizo el volante argentino. ¡Video!

🚨 🇦🇷 I can understand the Argentina hate sometimes but Messi should be judged separately. He truly is the goat and Argentina doesn’t deserve him.



Messi’s Character Deserves To Be Studied ❤️ pic.twitter.com/oXyYbKODDc — Jasper Ziggle 🥷🇬🇭 🇺🇸 (@JasperZiggle) July 21, 2026

Las calificaciones de Lionel Messi y Leandro Paredes en la final del Mundial 2026

El portal experto ‘Sofa Score’ dictó sentencia. Mientras que a Leo Messi le dieron una calificación de 7.1 puntos en la derrota contra España en la final del Mundial 2026, fue el mejor de la Selección Argentina por detrás de los 9.6 que le dieron a Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Leandro Paredes recibió un puntaje de 6.1.

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En síntesis