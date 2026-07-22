La prensa de España sigue sin perdonar a Leandro Paredes y le reclaman una “bochornosa actitud…”

Leandro Paredes protagonizó una gran polémica en el Mundial 2026 por sus encuentros con jugadores de España como Gavi o Eric García. No obstante, ahora la misma prensa española sigue atacando al jugador incluso por cómo fue recibido en Boca Juniors.

El volante campeón del mundo en 2022 no esperó a descansar o tomarse “vacaciones” después de la Copa del Mundo 2026 y decidió viajar a Argentina y ya trabaja con Boca Juniors. Fue bien recibido por el plantel, algo que molestó a la prensa española.

La reciente crítica para Leandro Paredes llega desde El Mundo que cuestiona cómo recibieron al volante argentino: “Leandro Paredes es recibido por el Boca Juniors como un héroe y con cero autocrítica por su bochornosa actitud”, dice el medio.

A Leandro Paredes en España le reclaman su pelea con Gavi, pero el mismo jugador ya avisó que no debe ser castigado y le bajó la tensión al momento. Por otro lado, Paredes no se ha expresado ante esta situación y no ha mandado todavía ningún mensaje.

Leandro Paredes es recibido por el Boca Juniors como un héroe y con cero autocrítica por su bochornosa actitud pic.twitter.com/QBeOA53lkE — EL MUNDO (@elmundoes) July 22, 2026

La FIFA también estuvo muy atenta a lo que pasaba con Leandro Paredes y otros jugadores españoles en aquella final. El máximo organismo del fútbol mundial avisó que investigará todo lo sucedido y se esperan prontas sanciones o resoluciones.

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El ranking de los campeones del mundo

Tras la histórica victoria de España, contra la Selección de Argentina, así quedó el ranking de los campeones del Mundo:

Brasil (5 títulos)

Alemania (4 títulos)

Italia (4 títulos)

Argentina (3 títulos)

Francia (2 títulos)

Uruguay (2 títulos)

España (2 títulos)

Inglaterra (1 título)

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En síntesis:

El volante Leandro Paredes volvió a entrenar con Boca Juniors tras el Mundial 2026.

volvió a entrenar con Boca Juniors tras el Mundial 2026. El diario El Mundo criticó el recibimiento a Leandro Paredes en el club argentino.

criticó el recibimiento a Leandro Paredes en el club argentino. La FIFA investigará las peleas del futbolista Leandro Paredes con los jugadores españoles.