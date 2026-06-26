El apodo que la prensa de Alemania le puso a la Selección de Ecuador tras la victoria en el Mundial

La prensa de Alemana reaccionó ante la victoria de Ecuador en el Mundial y le pusieron varios adjetivos a la Selección.

La Selección de Ecuador venció a Alemania en uno de los partidazos de la fase de grupos, y desde la prensa del país europeo tuvieron distintas reacciones. Varios criticaron a su selección mientras que otros ponderaron a la ‘Tri’.

El medio Kicker apodó a Ecuador como “uno de los rivales exigentes de este Mundial”, pero cuestionaron la falta de respuesta de Alemania. Los germanos se vieron superados en largos tramos.

El diario Bild señaló que Ecuador es un equipo “agresivo, que presiona bastante y tiene buen juego”. El rotativo calificó de duro golpe la derrota de Alemania ante Ecuador..

Así mismo en otros países como L’ Equipe de Francia y Marca de España destacaron el espíritu de Ecuador de no bajar los brazos y seguir presionando pese al gol tempranero.

Ahora Ecuador espera definir su siguiente rival con las posibilidades que sea México o Inglaterra, con ligeras chances de que también enfrenten a Suiza y el ganador del grupo de Portugal/Colombia.

Cómo se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026:

La próxima ronda contará con 32 participantes, por lo que únicamente 16 equipos de los que comenzaron el torneo quedarán eliminados en primera instancia. Todos los primeros, todos los segundos y los ocho mejores terceros seguirán en carrera y avanzarán a dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo.

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Selección Ecuador remontó ante Alemania – Foto: Getty.

En resumen