Tras vencer a Bélgica y clasificar con España a semifinales del Mundial 2026, el futuro de Ferran Torres sorprende en demasía y se revela su próximo destino.

La interna de España es una total algarabía luego de inscribir su nombre en las semifinales del Mundial 2026. Al margen de ello, existe una noticia muy importante que relaciona el futuro de Ferran Torres lejos de FC Barcelona y con la oportunidad latente de firmar por un PSG que viene de lograr el bicampeonato de la UEFA Champions League con Luis Enrique como el principal propulsor.

Fuente: Getty Images.

“Última hora: Ferran Torres ha dado luz verde a su fichaje por el Paris Saint-Germain tras el Mundial. El jugador español quiere dar el paso y, a día de hoy, su renovación con el FC Barcelona se antoja muy complicada”; fue la más reciente revelación del reconocido portal ‘FBCInformatiu‘ respecto a la postura del atacante que viene de tener minutos en el triunfo de España ante Bélgica.

Fuente: @FCBInformatiu

Tal y como dice la información expuesta, está situación empieza a tomar más fuerza durante las últimas horas debido a la complejidad de renovación que existe entre Ferran Torres y la directiva de FC Barcelona. Teniendo en cuenta que el vínculo contractual es hasta junio del año 2027, claramente la intención es alargar el acuerdo o de lo contrario conseguir una venta porque con el pasar de los siguientes meses el atacante podría irse libre de la institución.

Luis Enrique quiere armar un súper PSG para la próxima temporada

Si de por sí cuando hablamos de la actualidad de PSG decimos que se trata de un verdadero equipazo y que no por las puras ha sido capaz de ganar la UEFA Champions League dos veces de forma consecutiva durante las últimas temporadas, ahora las expectativas son mucho más altas con lo que pretende Luis Enrique pensando en los próximos objetivos deportivos de la institución.

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Además del interés concreto, y casi arreglo contractual, por Ferran Torres, durante el Mundial 2026 se habló en demasía de la chance de que Yan Diomandé eligió a los parisinos como próximo destino en el caso de que RB Leipzig analice venderlo en el mercado de pases que viene. Es decir, al lado de cracks como Ousmane Dembelé, Khvicha Kvaratskhelia, Desiré Doué, Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz y Achraf Hakimi veremos a más figuras de enorme nivel.

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DATOS CLAVES

Ferran Torres dio luz verde para fichar por el PSG tras el Mundial 2026 .

dio luz verde para fichar por el tras el . El contrato de Ferran Torres con el FC Barcelona finaliza en junio de 2027.

con el finaliza en junio de 2027. El entrenador Luis Enrique ha logrado el bicampeonato de la Champions League con PSG.