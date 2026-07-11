Desgarrador mensaje de la pareja de Jayden Adams tras su muerte: “Hasta que nos volvamos a ver”

Este sábado 11 de julio de 2026 el mundo del fútbol se vio conmocionado por el lamentable fallecimiento de Jayden Adams. El jugador sudafricano falleció a la edad de 25 años en un hecho del que no hay muchos detalles, pero que conmueve al mundo del fútbol.

Hace poco Jayden Adams estaba con su país, Sudáfrica, jugando el Mundial 2026. En medio de todo el dolor y la tristeza por su partida, su pareja envió un conmovedor mensaje en sus cuentas oficiales despidiéndose y prometiendo volverlo a ver.

“No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo“, comentó el mensaje de la pareja de Adams.

En la publicación junto a una fotografía, su novia se despide con la esperanza de poder volver a verlo: “Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a ver, te extrañaré cada día. Descansa en paz, mi ángel. Te amo siempre y para siempre”, concluye el mensaje.

No hay grandes detalles del fallecimiento de Adams, pero se presume que el jugador se habría quitado la vida, de acuerdo a las detalles de la prensa sudafricana. Desde la Selección y desde su club se pidió total respeto a su privacidad.

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Los números de Jayden Adams en el Mundial 2026

Jayden Adams jugó su primer Mundial de fútbol con Sudáfrica donde disputó 3 encuentros sumando en cancha 115 minutos. Por otro lado, en esta Copa del Mundo el jugador recibió la noticia del fallecimiento de su abuela.

En síntesis: