¿Y Argentina? Así calificó Lamine Yamal el próximo cruce entre Francia vs. España por el Mundial 2026

Lamine Yamal disputará las semifinales del Mundial 2026 y dejó un recado para Francia olvidándose por completo de Argentina. Descubre qué fue lo que dijo.

España alcanzó las semifinales del Mundial 2026 luego de vencer 2-1 a Bélgica en el Estadio Los Ángeles. Luego del pitazo final y de las celebraciones de los jugadores, la palabra de Lamine Yamal fue clave y determinante para conocer cuál es el sentir en interna del grupo. De cara a la próxima llave frente a Francia, el atacante se olvidó por completo de Argentina en un detalle en particular.

“Ya queda poco. Con muchas ganas desde ahora. Yo creo que desde que ha empezado el Mundial todos esperaban este partido y tenían muchas ganas de que llegara. Somos las dos mejores selecciones del Mundial y sin ningún miedo. Creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia, somos nosotros“; reveló Lamine Yamal en charla con la prensa internacional post triunfo de España.

"SOMOS LAS DOS MEJORES SELECCIONES DEL MUNDIAL"



Lamine Yamal acerca del partido ante Francia por las semifinales del #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/AqzpUYNZMw — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

Frente a estas recientes declaraciones por parte de Lamine Yamal, nos damos cuenta que dentro de sus expectativas son Francia y España los mejores equipos del Mundial 2026. Ahora, la opción de Argentina dentro de dicho paquete no fue mencionada en ningún momento y de todas maneras genera algo de ruido al ser el vigente campeón del torneo y sobre todo por tener a Lionel Messi brillando.

España se alista para una final anticipada frente a Francia por el Mundial 2026

Yendo al plano netamente futbolístico y lo que representa este tramo final del Mundial 2026, España se prepara para enfrentar a Francia en el marco de uno de los encuentros de las semifinales del torneo. Siendo prácticamente una definición adelantada entre dos selecciones realmente top del planeta, las expectativas están puestas en que pueda ser un verdadero partidazo de principio a fin.

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Este duelo está programado para el próximo martes 14 de julio y se disputará en el Estadio Dallas. Dos potencias de Europa medirán fuerzas y el ganador clasificará a la gran final del Mundial 2026. Por otro lado, recordemos que el rival saldrá luego de las llaves de cuartos de final entre Argentina vs. Suiza y Noruega vs. Inglaterra, en donde el vencedor de cada una se enfrenta y decide su futuro.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

España clasificó a semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Bélgica .

clasificó a semifinales del tras vencer 2-1 a . El delantero Lamine Yamal declaró que España y Francia son las dos mejores selecciones dejando de lado el nivel de Argentina .

declaró que y son las dos mejores selecciones dejando de lado el nivel de . El partido de semifinales se disputará el martes 14 de julio en Dallas.