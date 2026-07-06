Qué Selecciones quedan en el Mundial 2026

A 13 días de terminar oficialmente la Copa del Mundo 2026, estas son las selecciones que aún quedan en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 es el más grande de toda la historia con 48 selecciones y 12 grupos, sin embargo, ahora mismo la Copa del Mundo ya tiene muchos menos participantes y entró en su recta final. Solo quedan pocos equipos para el final de este torneo.

¿Qué selecciones aún quedan en el Mundial 2026?

De momento, estas son las selecciones que aún tienen “vida” en el Mundial 2026:

Francia (clasificada a cuartos) Marruecos (clasificada a cuartos) Noruega (clasificada a cuartos) Inglaterra (clasificada a cuartos) Portugal (jugará octavos) España (jugará octavos) Estados Unidos (jugará octavos) Bélgica (jugará octavos) Argentina (jugará octavos y vigente campeona) Egipto (jugará octavos) Colombia (jugará octavos) Suiza (jugará octavos)

Ya hay dos llaves definidas en los cuartos de final del Mundial 2026 que son: Francia vs Marruecos y Noruega vs Inglaterra. En las siguientes jornadas se irán definiendo los siguientes clasificados y el resto de llaves para el Mundial 2026.

Inglaterra eliminó a México en los 16avos del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

De los 12 equipos que aún quedan en el Mundial 2026, así quedan repartidos por confederación:

UEFA: 7 equipos

7 equipos CONMEBOL: 2 Equipos

2 Equipos CONCACAF: 1 Equipo

1 Equipo CAF: 2 Equipos

¿Cuándo se jugará la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se jugará el próximo domingo 19 de julio de 2026. El encuentro se diputará en el estadio MetLife de la ciudad de New York y se espera que sea un partido histórico.

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En síntesis: