Revelan que jugador de Colombia peleó con James Rodríguez en pleno Mundial

Revlean otra polémica de James Rodríguez en el Mundial, esta vez se habría peleado con un compañero de Colombia en pleno Mundial.

Pasan los días después de la eliminación de Selección Colombia del Mundial 2026 y siguen dando a conocer nuevos datos internos del equipo, no todos positivos. Revelan una supuesta discusión de James Rodríguez con otro de sus compañeros.

Según el periodista Carlos Antonio Vélez, Richard Ríos había reclamado a James Rodríguez ser el único que presionaba la salida y defendía ante las arremetidas de los rivales. El malestar se lo habría expresado también al entrenador Nestor Lorenzo.

La discusión habría escalado fuerte en un entrenamiento grupal frente a todos, esto desembocó en que Richard Ríos pierda la titularidad a manos de Gustavo Puerta.

El volante de Racing de Santander también asumió el rol solitario de ser el volante de marca para liberar a James Rodríguez en la generación. Así mismo, el enganche ex Minnesota no llegó con óptimas condiciones al Mundial.

Sería la segunda polémica que habría pasado en relación a James Rodríguez y su rendimiento en el Mundial. Pipe Sierra dio a conocer que varios jugadores reclamaron a Lorenzo alinear al ex Real Madrid, Bayern Múnich.

Las estadísticas de James Rodríguez en el Minnesota United

0 goles y 2 asistencias en tres meses donde solo jugó en 7 ocasiones. 210 minutos es el total que disputó James Rodríguez de la mano de un Minnesota United donde ya no volverá a disputar partidos hasta nuevo aviso. El capitán de Néstor Lorenzo tiene la cabeza únicamente puesta en intentar llevar nuevamente a Colombia a las fases definitivas de una Copa del Mundo.

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