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Mundial 2026

Cuadro de partidos del Mundial 2026: llaves, cruces, día y horario de los cuartos de final

El primer Mundial con 48 equipos va llegando a sus etapas definitorias y así va quedando el cuadro con todos los cruces.

Argentina y Francia podrían repetir la última final de Qatar 2022.
© GettyArgentina y Francia podrían repetir la última final de Qatar 2022.

El novedoso Mundial 2026, con 48 equipos y una instancia más que lo habitual, comienza a entrar en su etapa definitoria y las llaves de octavos de final terminan de confirmarse.

La confirmación de grandes candidatos como Francia y España, el siempre complicado y sorprendente Marruecos y otras sorpresas como Noruega, son algunos de los puntos salientes de estas llaves de octavos de final.

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En esta instancia, otras potencias como Brasil (en manos de Noruega), la Portugal de Cristiano Ronaldo y los tres anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) quedaron en el camino.

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Todos los resultados de octavos de final del Mundial 2026

PartidoResultado
Canadá vs. Marruecos0 – 3
Paraguay vs. Francia0 – 1
Brasil vs. Noruega1 – 2
México vs. Inglaterra2 – 3
Portugal vs. España0 – 1
Estados Unidos vs. Bélgica1 – 4
Argentina vs. Egipto
Suiza vs. Colombia

Así está el cuadro del Mundial 2026

Así se jugarán las llaves de cuartos de final

1. Francia vs. Marruecos

  • Día: Jueves 9 de julio de 2026
  • Estadio: Boston Stadium (Massachusetts)
  • Horarios:
    • 14:00 hs: México (CDMX), Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua).
    • 15:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá.
    • 16:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba.
    • 17:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.

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2. España vs. Bélgica

  • Día: Viernes 10 de julio de 2026
  • Estadio: Los Angeles Stadium (California)
  • Horarios:
    • 13:00 hs: México (CDMX), Centroamérica.
    • 14:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá.
    • 15:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba.
    • 16:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.

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3. Noruega vs. Inglaterra

  • Día: Sábado 11 de julio de 2026
  • Estadio: Miami Stadium (Florida)
  • Horarios:
    • 15:00 hs: México (CDMX), Centroamérica.
    • 16:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá.
    • 17:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba.
    • 18:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.

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¿Quién resultará ganador?

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4. Ganador de (Argentina / Egipto) vs. Ganador de (Suiza / Colombia)

  • Día: Sábado 11 de julio de 2026
  • Estadio: Kansas City Stadium (Misuri)
  • Horarios:
    • 19:00 hs: México (CDMX), Centroamérica.
    • 20:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá.
    • 21:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba.
    • 22:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.
Pablo Rodríguez Denis
Pablo Rodríguez Denis
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