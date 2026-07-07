Cuadro de partidos del Mundial 2026: llaves, cruces, día y horario de los cuartos de final

El novedoso Mundial 2026, con 48 equipos y una instancia más que lo habitual, comienza a entrar en su etapa definitoria y las llaves de octavos de final terminan de confirmarse.
La confirmación de grandes candidatos como Francia y España, el siempre complicado y sorprendente Marruecos y otras sorpresas como Noruega, son algunos de los puntos salientes de estas llaves de octavos de final.
En esta instancia, otras potencias como Brasil (en manos de Noruega), la Portugal de Cristiano Ronaldo y los tres anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) quedaron en el camino.
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Todos los resultados de octavos de final del Mundial 2026
|Partido
|Resultado
|Canadá vs. Marruecos
|0 – 3
|Paraguay vs. Francia
|0 – 1
|Brasil vs. Noruega
|1 – 2
|México vs. Inglaterra
|2 – 3
|Portugal vs. España
|0 – 1
|Estados Unidos vs. Bélgica
|1 – 4
|Argentina vs. Egipto
|–
|Suiza vs. Colombia
|–
Así está el cuadro del Mundial 2026
Así se jugarán las llaves de cuartos de final
1. Francia vs. Marruecos
- Día: Jueves 9 de julio de 2026
- Estadio: Boston Stadium (Massachusetts)
- Horarios:
- 14:00 hs: México (CDMX), Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua).
- 15:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá.
- 16:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba.
- 17:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.
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2. España vs. Bélgica
- Día: Viernes 10 de julio de 2026
- Estadio: Los Angeles Stadium (California)
- Horarios:
- 13:00 hs: México (CDMX), Centroamérica.
- 14:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá.
- 15:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba.
- 16:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.
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3. Noruega vs. Inglaterra
- Día: Sábado 11 de julio de 2026
- Estadio: Miami Stadium (Florida)
- Horarios:
- 15:00 hs: México (CDMX), Centroamérica.
- 16:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá.
- 17:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba.
- 18:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.
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4. Ganador de (Argentina / Egipto) vs. Ganador de (Suiza / Colombia)
- Día: Sábado 11 de julio de 2026
- Estadio: Kansas City Stadium (Misuri)
- Horarios:
- 19:00 hs: México (CDMX), Centroamérica.
- 20:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá.
- 21:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba.
- 22:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.