Cuadro de partidos del Mundial 2026: llaves, cruces, día y horario de los cuartos de final

El primer Mundial con 48 equipos va llegando a sus etapas definitorias y así va quedando el cuadro con todos los cruces.

El novedoso Mundial 2026, con 48 equipos y una instancia más que lo habitual, comienza a entrar en su etapa definitoria y las llaves de octavos de final terminan de confirmarse.

La confirmación de grandes candidatos como Francia y España, el siempre complicado y sorprendente Marruecos y otras sorpresas como Noruega, son algunos de los puntos salientes de estas llaves de octavos de final.

En esta instancia, otras potencias como Brasil (en manos de Noruega), la Portugal de Cristiano Ronaldo y los tres anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) quedaron en el camino.

Todos los resultados de octavos de final del Mundial 2026

Partido Resultado Canadá vs. Marruecos 0 – 3 Paraguay vs. Francia 0 – 1 Brasil vs. Noruega 1 – 2 México vs. Inglaterra 2 – 3 Portugal vs. España 0 – 1 Estados Unidos vs. Bélgica 1 – 4 Argentina vs. Egipto – Suiza vs. Colombia –

Así está el cuadro del Mundial 2026

Así se jugarán las llaves de cuartos de final

1. Francia vs. Marruecos

Día: Jueves 9 de julio de 2026

Jueves 9 de julio de 2026 Estadio: Boston Stadium (Massachusetts)

Boston Stadium (Massachusetts) Horarios: 14:00 hs: México (CDMX), Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua). 15:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá. 16:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. 17:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.



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2. España vs. Bélgica

Día: Viernes 10 de julio de 2026

Viernes 10 de julio de 2026 Estadio: Los Angeles Stadium (California)

Los Angeles Stadium (California) Horarios: 13:00 hs: México (CDMX), Centroamérica. 14:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá. 15:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. 16:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.



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3. Noruega vs. Inglaterra

Día: Sábado 11 de julio de 2026

Sábado 11 de julio de 2026 Estadio: Miami Stadium (Florida)

Miami Stadium (Florida) Horarios: 15:00 hs: México (CDMX), Centroamérica. 16:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá. 17:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. 18:00 hs: Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay.



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4. Ganador de (Argentina / Egipto) vs. Ganador de (Suiza / Colombia)