Partidos de mañana, lunes 13 de julio, en el Mundial 2026: ¿por qué no juegan?

Será el segundo día consecutivo sin partidos de la Copa del Mundo. Las semifinales se disputarán entre martes y miércoles.

El Mundial 2026 ya tiene a las cuatro selecciones que irán por el título y se sabe que no habrá un nuevo campeón del Mundo porque todas ya tienen estrellas en sus camisetas. Francia y España por un lado, y Argentina e Inglaterra por el otro son las semifinalistas.

Sin embargo, este lunes 13 no saldrán a la cancha porque, al igual que el domingo 12, será una jornada de descanso para todos los planteles. Recién el martes 14 volverá a rodar la pelota, cuando se dispute el cruce europeo, mientras que el miércoles 15 se jugará la segunda semifinal.

¿Cuándo se juegan las semifinales y la final del Mundial?

España vs Francia: Martes 14

Argentina: 16:00

16:00 Chile: 15:00

15:00 Ecuador: 14:00

14:00 Colombia: 14:00

14:00 Perú: 14:00

14:00 México: 13:00

13:00 España: 21:00

21:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT

Inglaterra vs Argentina: Miércoles 15

Argentina: 16:00

16:00 Chile: 15:00

15:00 Ecuador: 14:00

14:00 Colombia: 14:00

14:00 Perú: 14:00

14:00 México: 13:00

13:00 España: 21:00

21:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT

Tercer puesto: Sábado 18

Argentina: 18:00

18:00 Chile: 17:00

17:00 Ecuador: 16:00

16:00 Colombia: 16:00

16:00 Perú: 16:00

16:00 México: 15:00

15:00 España: 23:00

23:00 Estados Unidos: 17:00 ET / 16:00 CT / 22:00 PT

Final: Domingo 19

Argentina: 16:00

16:00 Chile: 15:00

15:00 Ecuador: 14:00

14:00 Colombia: 14:00

14:00 Perú: 14:00

14:00 México: 13:00

13:00 España: 21:00

21:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT

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Así está el cuadro completo del Mundial 2026