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Partidos de mañana, lunes 13 de julio, en el Mundial 2026: ¿por qué no juegan?

Será el segundo día consecutivo sin partidos de la Copa del Mundo. Las semifinales se disputarán entre martes y miércoles.

Francia, España, Inglaterra y Argentina: uno se llevará la copa.
© GettyFrancia, España, Inglaterra y Argentina: uno se llevará la copa.

El Mundial 2026 ya tiene a las cuatro selecciones que irán por el título y se sabe que no habrá un nuevo campeón del Mundo porque todas ya tienen estrellas en sus camisetas. Francia y España por un lado, y Argentina e Inglaterra por el otro son las semifinalistas.

Sin embargo, este lunes 13 no saldrán a la cancha porque, al igual que el domingo 12, será una jornada de descanso para todos los planteles. Recién el martes 14 volverá a rodar la pelota, cuando se dispute el cruce europeo, mientras que el miércoles 15 se jugará la segunda semifinal.

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¿Cuándo se juegan las semifinales y la final del Mundial?

España vs Francia: Martes 14

  • Argentina: 16:00
  • Chile: 15:00
  • Ecuador: 14:00
  • Colombia: 14:00
  • Perú: 14:00
  • México: 13:00
  • España: 21:00
  • Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT

Inglaterra vs Argentina: Miércoles 15

  • Argentina: 16:00
  • Chile: 15:00
  • Ecuador: 14:00
  • Colombia: 14:00
  • Perú: 14:00
  • México: 13:00
  • España: 21:00
  • Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT

Tercer puesto: Sábado 18

  • Argentina: 18:00
  • Chile: 17:00
  • Ecuador: 16:00
  • Colombia: 16:00
  • Perú: 16:00
  • México: 15:00
  • España: 23:00
  • Estados Unidos: 17:00 ET / 16:00 CT / 22:00 PT

Final: Domingo 19

  • Argentina: 16:00
  • Chile: 15:00
  • Ecuador: 14:00
  • Colombia: 14:00
  • Perú: 14:00
  • México: 13:00
  • España: 21:00
  • Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT

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