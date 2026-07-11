Partidos de mañana, lunes 13 de julio, en el Mundial 2026: ¿por qué no juegan?

El Mundial 2026 ya tiene a las cuatro selecciones que irán por el título y se sabe que no habrá un nuevo campeón del Mundo porque todas ya tienen estrellas en sus camisetas. Francia y España por un lado, y Argentina e Inglaterra por el otro son las semifinalistas.
Sin embargo, este lunes 13 no saldrán a la cancha porque, al igual que el domingo 12, será una jornada de descanso para todos los planteles. Recién el martes 14 volverá a rodar la pelota, cuando se dispute el cruce europeo, mientras que el miércoles 15 se jugará la segunda semifinal.
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¿Cuándo se juegan las semifinales y la final del Mundial?
España vs Francia: Martes 14
- Argentina: 16:00
- Chile: 15:00
- Ecuador: 14:00
- Colombia: 14:00
- Perú: 14:00
- México: 13:00
- España: 21:00
- Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT
Inglaterra vs Argentina: Miércoles 15
- Argentina: 16:00
- Chile: 15:00
- Ecuador: 14:00
- Colombia: 14:00
- Perú: 14:00
- México: 13:00
- España: 21:00
- Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT
Tercer puesto: Sábado 18
- Argentina: 18:00
- Chile: 17:00
- Ecuador: 16:00
- Colombia: 16:00
- Perú: 16:00
- México: 15:00
- España: 23:00
- Estados Unidos: 17:00 ET / 16:00 CT / 22:00 PT
Final: Domingo 19
- Argentina: 16:00
- Chile: 15:00
- Ecuador: 14:00
- Colombia: 14:00
- Perú: 14:00
- México: 13:00
- España: 21:00
- Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT