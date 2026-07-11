Noruega e Inglaterra definen a un nuevo clasificado en el Mundial 2026 para llegar a las semifinales.

Este sábado 11 de julio de 2026 se define al nuevo clasificado al Mundial 2026 con la llave entre Noruega e Inglaterra. Ambas selecciones europeas llegan a esta fase mostrando una gran contundencia en ataque. Se espera que ambos protagonicen en un gran encuentro.

Las alineaciones del partido:

Así salen Inglaterra y Noruega a jugar su partido en el Mundial 2026:

Noruega: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Moiler Woife, Odegaard, Berge, Berg, Sorloth, Nusa y Haaland

Inglaterra: Pickford, Guehi, Konsa, Stones, O’Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon y Kane