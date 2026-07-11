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Mundial 2026

EN VIVO Noruega vs Inglaterra por los 4tos del Mundial 2026: minuto a minuto

Noruega e Inglaterra definen a un nuevo clasificado en el Mundial 2026 para llegar a las semifinales.

El minuto a minuto de Noruega vs Inglaterra en el Mundial 2026. Imagen generada por IA
© Gemini/ Edit BVEl minuto a minuto de Noruega vs Inglaterra en el Mundial 2026. Imagen generada por IA

Este sábado 11 de julio de 2026 se define al nuevo clasificado al Mundial 2026 con la llave entre Noruega e Inglaterra. Ambas selecciones europeas llegan a esta fase mostrando una gran contundencia en ataque. Se espera que ambos protagonicen en un gran encuentro.

Las alineaciones del partido:

Así salen Inglaterra y Noruega a jugar su partido en el Mundial 2026:

Noruega: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Moiler Woife, Odegaard, Berge, Berg, Sorloth, Nusa y Haaland

+ Seguinos en

Inglaterra: Pickford, Guehi, Konsa, Stones, O’Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon y Kane

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EL ONCE DE INGLATERRA

Así sale Inglaterra a jugar su partido:

  • Pickford
  • Konsa
  • Stones
  • O’Reilly
  • Guehi
  • Anderson
  • Rice
  • Madueke
  • Bellingham
  • Gordon
  • Kane

EL ONCE DE NORUEGA

Así sale Noruega a su partido:

  • and
  • Ajer
  • Heggem
  • Moiler Woife
  • Odegaard
  • Berge
  • Berg
  • Schjelderup
  • Sorloth
  • Ryerson
  • Haaland

¿Se puede suspender el partido?

En Miami hay fuertes temperaturas y ese calor podría retrasar el partido.

Se espera una sensación térmica de 44°C en Miami.

Se espera una sensación térmica de 44°C en Miami.

¡BUENAS TARDES A TODOS! Noruega vs Inglaterra EN VIVO

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la cobertura de Bolavip Global del minuto a minuto del partido entre Noruega e Inglaterra por los 4tos del Mundial 2026

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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