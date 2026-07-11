Revelan impactantes detalles de la muerte de Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica que jugó el Mundial 2026

Un diario sudafricano entregó impactantes detalles sobre la causa de muerte del centrocampista de 25 años que disputó el Mundial 2026.

El fútbol sudafricano está de luto tras la muerte de Jayden Adams. El mediocampista de 25 años, que hace apenas unos días representó a los Bafana Bafana en el Mundial 2026, falleció este sábado en una noticia que ha conmocionado al país y al mundo del fútbol.

En un primer momento no se informaron las causas del fallecimiento. Sin embargo, el diario sudafricano Sunday World aseguró que el jugador del Mamelodi Sundowns se habría quitado la vida. “Lamentablemente falleció después de que presuntamente se quitara la vida en su hogar en Stellenbosch el sábado por la mañana”, publicó el citado medio.

MEXICO CITY, MEXICO – JUNE 11: Erik Lira #6 of Mexico passes the ball against Jayden Adams #23 of South Africa during the FIFA World Cup 2026 Group A match between Mexico and South Africa at Mexico City Stadium on June 11, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

El fallecimiento de Adams también ocurre apenas dos semanas después de un duro golpe personal. Un día antes del encuentro de los Bafana Bafana ante República Checa en el Atlanta Stadium, el futbolista había sufrido la muerte de su abuela, Marianna Adams, de 72 años, una persona muy cercana a él.

La repentina partida del joven centrocampista ha generado una profunda conmoción en Sudáfrica, donde era considerado una de las grandes promesas del fútbol nacional.

La participación de Jayden Adams en el Mundial 2026

Adams fue uno de los protagonistas de la histórica campaña de Sudáfrica en el Mundial 2026. El mediocampista fue titular en la derrota por 2-0 frente a México en el Estadio Azteca y repitió desde el arranque en el empate 1-1 ante República Checa en Atlanta. Posteriormente, ingresó en los minutos finales de la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur, un triunfo que selló la clasificación de los Bafana Bafana a los dieciseisavos de final por primera vez en su historia.