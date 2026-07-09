Llegó a más de 2 millones de reproducciones: La lección de Erling Haaland a James Rodríguez

Descubre los detalles del video viral de más de 2 millones de vistas que compara la mentalidad de Erling Haaland con la de James Rodríguez.

Los días pasan y el dolor sigue presente para los hinchas colombianos por la eliminación en el Mundial 2026, y como si faltara algo más para seguir metiendo el dedo en la llaga, llegó una lección de Erling Haaland a James Rodríguez que tuvo más de 2 millones de reproducciones en X.

James se despidió de su último Mundial con la Selección Colombia sin goles ni asistencias. En todos los cinco partidos que disputó en la Copa del Mundo 2026 fue sustitudo y la mejor actuación la tuvo en el empate 0-0 con Portugal al ser elegido la figura del partido con 8.3 puntos por el portal ‘Sofa Score’. Terminó con una calificación promedio de 7.06.

Otra historia es la que está viviendo Erling Haaland en su primer Mundial. Con siete goles, una asistencia y 360 minutos en cuatro partidos hasta el encuentro ante Inglaterra por los cuartos de final, el delantero de Nourega demostró que una de las claves para marcar diferencia es una mentalidad que priorice la disciplina. Por ahí viene la lección a James Rodríguez.

La lección que Erling Haaland le dio a James Rodríguez

Erling Haaland y James Rodríguez. (Foto: Getty Images)

El usuario de X ‘Jules EDF’ encontró dos clips, los unió y creo la lección de mentalidad que Haaland le dio a James con más de 2 millones de reproducciones. “¿Con Kovac? Ag… Le gustaba que los jugadores hicieran 30 minutos de bicicleta después de entrenar. Le decía: ‘No, no lo voy a hacer. ¿Qué voy al Tour de Francia o qué?. Yo soy jugador de fútbol‘“, dijo el ’10’ colombiano. ¿Y la estrella de Noruega? “¿Quiero hacer esto? No quiero. ¿Lo haré? Sí. ¿Lo estoy haciendo? Sí. ¿Por qué no? Es bueno para mí cuerpo, es bueno para mi mente. Me siento cansado, pero le digo a mi cuerpo que no estoy cansado. Luego pienso que es algo psicológico decirte a ti mismo: ‘Ok, no estoy tan cansado, estoy bien. Seguimos adelante”, afirmó Haaland mientras hacía bicicleta estática.

Y es por esto que nunca vamos a ganar nada. Hasta que cambiemos esa mentalidad pic.twitter.com/alVsRTt87a — Jules EDF 🎮⚽ (@JulesEDF) July 8, 2026

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Este es el millonario salario de Erling Haaland en Manchester City

No solo la está rompiendo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Erling Haaland también es el jugador mejor pagado del Manchester City con un millonario salario anual de más de 32 millones de euros.

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