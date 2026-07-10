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Mundial 2026

¡Empató De Ketelaere! | Sigue EN VIVO España 1-1 Bélgica: minuto a minuto de los cuartos de final del Mundial 2026

La Roja y los Diablos Rojos se juegan el pase a las semifinales de la Copa del Mundo en Los Ángeles.

¡Final del primer tiempo!

España y Bélgica se marchan al entretiempo igualados 1-1.

43' PT: Tarjeta amarilla para Cubarsí

El defensa derribó a Kevin De Bruyne en la mitad de la cancha y el árbitro lo amonestó.

41' PT: GOOOOOOOOOL DE BÉLGICA

Charles De Ketelaere igualó el partido con un cabezazo. Primer gol que recibe La Roja en la Copa del Mundo.

40' PT: ¡Nuevo intento de Lamine Yamal!

El extremo español recortó hacia el medio y remató de zurda al primer palo, pero el balón impactó en el lateral exterior de la red.

34' PT: Buena respuesta de Courtois

El portero de Bélgica contuvo un peligroso remate de tiro libre de Lamine Yamal.

30' PT: GOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA

Fabián Ruiz marcó el primer tanto del partido tras aprovechar un rebote largo de Courtois.

26' PT: Se reanuda el partido

El balón rueda nuevamente en Los Ángeles para disputar el cierre del primer tiempo.

24' PT: Momento de la pausa de hidratación

El primer tiempo se para por unos minutos para que los futbolistas se refresquen.

21' PT: ¡Remate de Lamine Yamal!

El extremo de Barcelona intentó sorprender con un tiro de zurda desde el borde del área, pero el balón se marchó desviado.

13' PT: España pidió penal

Baena remató y el balón impactó en el brazo de Ngoy, pero el árbitro no consideró suficiente para señalar el punto del penal.

5' PT: España toma la iniciativa

La Roja se posicionó rápidamente en campo rival para buscar el primer tanto del partido.

1' PT: ¡PARTIDO EN MARCHA!

Comenzó el encuentro entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial.

Salen los equipos al campo de juego

Momento de los himnos en el Estadio Los Ángeles de Estados Unidos.

¡Baja de último momento en Bélgica!

Youri Tielemans se lesionó en la entrada en calor y será reemplazado por Hans Vanaken.

Cuerpo arbitral de España vs. Bélgica

Francia espera en semifinales

El ganador del partido entre España y Bélgica se verá las caras contra Les Bleus en la próxima instancia.

Comenzó la entrada en calor

Los jugadores realizan los movimientos precompetitivos antes del inicio del partido.

Leandro Trossard en la entrada en calor

Leandro Trossard en la entrada en calor (Getty Images)

Estadio Los Ángeles, el recinto elegido para España vs. Bélgica

El SoFi Stadium (Estadio Los Ángeles durante la Copa del Mundo 2026) albergará el segundo partido de los cuartos de final.

Estadio Los Angeles, Estados Unidos

Estadio Los Angeles, Estados Unidos (Getty Images)

Llegaron los equipos al estadio

Yeremy Pino y Lamine Yamal en su llegada al estadio (Getty Images)

Yeremy Pino y Lamine Yamal en su llegada al estadio (Getty Images)

Horario del partido por país

  • 12:00 hs: Estados Unidos (Hora del Pacífico).

  • 13:00 hs: México (Hora del Centro) y Estados Unidos (Hora de la Montaña).

  • 14:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos (Hora Central).

  • 15:00 hs: Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Estados Unidos (Hora del Este).

  • 16:00 hs: Argentina, Brasil y Uruguay.

  • 21:00 hs: España (Hora Peninsular).

Vuelve De Bruyne: alineación confirmada de Bélgica

Alineación confirmada de Bélgica: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Charles De Ketelaere y Leandro Trossard.

Bélgica anunció la alineación titular ante España

Bélgica anunció la alineación titular ante España (@BelRedDevils)

Sorpresa en el once de España: Pedri no será titular

Luis de la Fuente solo realizó una modificación respecto al partido ante Portugal. Fabián Ruiz ocupará el lugar de Pedri.

Alineación confirmada de España: Unai Simón, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Fabián Ruiz, Rodri, Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

¡BIENVENIDOS A ESPAÑA VS. BÉLGICA!

Comienza la cobertura del partido por los cuartos de final del Mundial 2026. No te pierdas de ningún detalle y acompáñanos en este minuto a minuto en vivo.

Fabián Ruiz, Dani Olmo y Marc Cucurella celebran el primer gol de España ante Bélgica
© Getty ImagesFabián Ruiz, Dani Olmo y Marc Cucurella celebran el primer gol de España ante Bélgica

Se terminó la espera: España y Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. La Roja no recibió ningún gol en lo que va del certamen y llega invicta, mientras que los Diablos Rojos dio un golpe de autoridad ante Estados Unidos tras haber mostrado algunas falencias en instancias anteriores.

Ahora ya no hay margen de error. Ambos equipos se juegan el pase a las semifinales de la Copa del Mundo, donde ya espera la Selección de Francia, otro de los candidatos que superó por 2-0 a Marruecos en el primer encuentro de cuartos de final.

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Leandro Barraza
Leandro Barraza
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