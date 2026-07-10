Se terminó la espera: España y Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. La Roja no recibió ningún gol en lo que va del certamen y llega invicta, mientras que los Diablos Rojos dio un golpe de autoridad ante Estados Unidos tras haber mostrado algunas falencias en instancias anteriores.
Ahora ya no hay margen de error. Ambos equipos se juegan el pase a las semifinales de la Copa del Mundo, donde ya espera la Selección de Francia, otro de los candidatos que superó por 2-0 a Marruecos en el primer encuentro de cuartos de final.