Lo acusaron de pelearse con James Rodríguez y ahora Richard Ríos rompe el silencio: “Duele…”

Richard Ríos no dudó y rompió el silencio sobre la eliminación de Colombia en el Mundial 2026 y en medio de los rumores de una pelea con James Rodríguez.

Richard Ríos fue acusado de una pelea con James Rodríguez y de que no le gustaba cubrir los espacios del 10. En medio de todo es gran escándalo, el jugador del Benfica salió a dar la cara y mandó un mensaje. Pero se centró netamente en la eliminación de Colombia del Mundial.

En su cuenta de Instagram, Richard Ríos agradeció a todos los hinchas que le dieron el apoyo a la Selección Colombia y siempre estuvieron apoyando al equipo nacional. El futbolista prefirió no hacer caso a los rumores sobre los rumores con James Rodríguez.

“No era el final que soñábamos, y duele. Pero por encima de todo, solo quiero decir: gracias, Colombia. Gracias por creer, por cada mensaje, por cada oración y por acompañarnos en cada paso. Escuchar nuestro himno en un Mundial erizaba la piel, y aunque estábamos a miles de kilómetros de casa, ustedes hicieron que se sintiera como si fuéramos locales“, escribió Ríos en sus cuentas oficiales.

Por otro lado, el volante terminó avisando que siempre será un orgullo para él usar los colores de la Selección Colombia: “Gracias por caminar con nosotros. Siempre será un orgullo defender estos colores“, terminó Richard Ríos en su mensaje.

Richard Ríos mandó un mensaje en sus cuentas oficiales. (Foto: Captura de pantalla)

Richard Ríos no tuvo el Mundial que se esperaba, puesto que, el jugador colombiano perdió el puesto contra Gustavo Puerta. El volante del Benfica venía de una gran temporada, pero Lorenzo le quitó el puesto sobre la hora y no pudo ser titular en la Copa del Mundo.

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Los números de Richard Ríos en el Mundial 2026

En 5 partidos en esta Copa del Mundo, Richard Ríos apenas jugó un total de 136′ minutos entre todas las competencias. El volante nunca fue titular y lo máximo que jugó en un encuentro fue contra Ghana, donde apenas sumó 45 minutos en cancha.

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