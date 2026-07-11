Conmoción total por la muerte de un futbolista de Sudáfrica que disputó el Mundial 2026

El futbolista había disputado tres partidos con Sudáfrica en la Copa del Mundo. "Esta muerte nos ha destrozado a todos", confirmó su representante.

Una verdadera conmoción y un profundo dolor ha generado en el fútbol internacional la muerte de Jayden Adams, centrocampista de 25 años de la Selección de Sudáfrica que recientemente había disputado tres partidos en el Mundial 2026 había hecho historia con los ‘Bafana Bafana’ al haber alcanzado los dieciseisavos de final.

El deceso del joven futbolista se produjo días después de su regreso a la competencia tras haber disputado la Copa del Mundo. La triste noticia la confirmó el representante del futbolista Brendine Johnson.

MEXICO CITY, MEXICO – JUNE 11: Erik Lira #6 of Mexico passes the ball against Jayden Adams #23 of South Africa during the FIFA World Cup 2026 Group A match between Mexico and South Africa at Mexico City Stadium on June 11, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

“En este momento, la situación sigue siendo muy difícil y dolorosa. La familia no desea que nadie se ponga en contacto con ella ahora y no estarán en condiciones de responder. Esta muerte nos ha destrozado a todos, sobre todo tras haber regresado hace apenas unos días del Mundial”, señaló.

“El jueves hablamos; estaba ilusionado por volver y ganar la Liga de Campeones de África. Sabía lo que le esperaba y estaba preparado. No perdía el tiempo fuera, sino que lo pasaba en casa con su familia. Por eso, en este momento, no encuentro palabras. Sí, puedo confirmarles que nos ha dejado. Nadie se lo esperaba”, agregó.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Jayden Adams, quien militaba en el poderoso Mamelodi Sundowns de su país.

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La participación de Jayden Adams en el Mundial 2026

Adams fue uno de los protagonistas de la histórica campaña de Sudáfrica en el Mundial 2026. El mediocampista fue titular en la derrota por 2-0 frente a México en el Estadio Azteca y repitió desde el arranque en el empate 1-1 ante República Checa en Atlanta. Posteriormente, ingresó en los minutos finales de la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur, un triunfo que selló la clasificación de los Bafana Bafana a los dieciseisavos de final por primera vez en su historia.