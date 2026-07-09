FIFA sanciona a uno de los candidatos del Mundial: El castigo a Inglaterra que festejan Noruega y Argentina

¿Favoritismo en el Mundial? FIFA castigó a Inglaterra y festejan Noruega y Argentina en el Mundial. Conoce el motivo.

El Comité Disciplinario de la FIFA sigue dando de qué hablar en el Mundial 2026. Ahora, la selección castigada fue Inglaterra porque la sancionaron antes del partido por cuartos de final contra Noruega con un castigo que lo podría afectar hasta en un hipotético duelo con Argentina en semifinal.

La FIFA venía de estar en el ojo del hurácan porque decidió suspender por un año la fecha de suspensión que le habían dado al delantero norteamericano Folarin Balogun para que estuviera disponible en el partido Estados Unidos vs. Bélgica de cuartos de final. Con Inglaterra no tuvieron la misma concesión.

Inglaterra enfrenta a Noruega el sábado 11 de julio a las 17:00 ET en cuartos de final, y si llegan a ganar esta llave, enfrentarán al ganador del duelo entre Suiza y Argentina. Para ambos encuentros, el seleccionado inglés sufrirá las consecuencias de la sanción que le impuso el Comité Disciplinario de la FIFA.

La sanción a Inglaterra que festejan Noruega y Argentina en el Mundial

Jarell Quansah fue expulsado vs. México. (Foto: Getty Images)

“Última hora”, publicó la cuenta de X del canal ‘Sky Sports’ para informar que la FIFA confirmó una sanción de dos partidos a Jarell Quansah por la expulsión que recibió en la victoria 3-2 ante México en los octavos de final. Esto quiere decir que Inglaterra pierde al defensor para el partido ante Noruega y, si clasifica a semifinales, para el encuentro ante la Selección Argentina o Suiza.

Este sería el reemplazo de reemplazo de Quansah en Inglaterra para enfrentar a Noruega

Si nada extraordinario sucede, todo apunta a que el reemplazo de Jarell Quansah en el partido entre Inglaterra y Noruega saldrá entre Djed Spence y Reece James. Ambos laterales han sido titulares en la Copa Mundial 2026.

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