Por la Guerra de Malvinas: FIFA le bajó la chance a un árbitro inglés de dirigir la final del Mundial 2026 si llega Argentina

El colegiado británico no dirigirá la final de la Copa del Mundo en el caso de que Argentina alcance dicha instancia. Más allá de que el reglamento marque lo contrario.

Aún no se sabe quiénes serán los países afortunados en disputar la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde Francia y España protagonizarán una de las semifinales, mientras que Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza buscarán alcanzar la penúltima instancia.

Mientras se definen los equipos, desde FIFA también comienzan a darle lugar a los árbitros que llegarán al último partido de la competencia. Y es que no puede coincidir la nacionalidad de los jueces con la de los equipos implicados en el partido. Pero el dato curioso es que, en el caso de que la Albiceleste alcance la gran final, el inglés Michael Oliver quedará fuera de la elección.

Según un reporte de la BBC, el nacido en la ciudad de Ashington no podrá arbitrar el juego por la Guerra de Malvinas, la cual se llevó a cabo entre abril y junio de 1982. Y no es algo nuevo, sino que en Qatar 2022 ocurrió lo mismo con su compatriota Anthony Taylor, que también participa de esta edición.

Pierluigi Collina, el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, determinó que lo mismo ocurrirá con los jueces argentinos en el caso de que Inglaterra acceda al juego que se disputará el domingo 19 de julio en New Jersey. Y es que para el ente regulador del fútbol en todo el planeta, la neutralidad es una prioridad.

Michael Oliver, árbitro inglés. (Getty Images)

A pesar de que el oriundo de Ashington, de 41 años, no es el único árbitro de nacionalidad inglesa, es el que mejor posicionado está para impartir justicia en la gran definición. Eso sí, tampoco podrá decir presente si los dirigidos por Thomas Tuchel superan a Noruega y luego al vencedor de Argentina y Suiza.

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¿Qué fue la Guerra de Malvinas?

La Guerra de las Malvinas (o Conflicto del Atlántico Sur) fue un conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido que se desarrolló en 1982. El motivo central fue la disputa sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

El mapa de las Islas Malvinas.

El contexto histórico

En 1982, Argentina estaba bajo una dictadura militar liderada por el general Leopoldo Galtieri. El gobierno enfrentaba una profunda crisis económica, inflación y un creciente descontento social. Recuperar las islas —reclamadas históricamente por Argentina desde la ocupación británica en 1833— fue visto por la Junta Militar como una oportunidad para unificar al país bajo una causa nacional y recuperar popularidad.

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Por su parte, el Reino Unido estaba gobernado por la primera ministra Margaret Thatcher, quien también lidiaba con baja popularidad, huelgas y problemas económicos. Para ella, dar una respuesta militar firme ante la ocupación se convirtió en una forma de consolidar su liderazgo político.

Desarrollo del conflicto

La guerra duró 74 días. Aunque nunca hubo una declaración oficial de guerra por ninguna de las partes, los combates fueron de alta intensidad.

Operación Rosario (Desembarco argentino) – 2 de abril de 1982

Fuerzas argentinas desembarcan en Puerto Argentino (Stanley) y toman el control de las islas obligando a rendirse a la pequeña guarnición británica local.

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Respuesta Británica – Abril 1982

El Reino Unido envía una enorme fuerza de tareas naval (Task Force) que incluye portaaviones, submarinos nucleares y tropas para cruzar el Atlántico y retomar las islas.

Hundimiento del ARA General Belgrano – 2 de mayo de 1982

Un submarino nuclear británico torpedea al crucero argentino fuera de la zona de exclusión declarada por los británicos. Mueren 323 marinos, lo que representa casi la mitad del total de bajas argentinas en toda la guerra.

Guerra aérea y naval – Mayo 1982

La Fuerza Aérea y la Aviación Naval argentina lanzan intensos ataques contra la flota británica volando a ras del mar. Logran hundir buques clave como el destructor HMS Sheffield y el portacontenedores Atlantic Conveyor.

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Desembarco Terrestre Británico – 21 de mayo al 13 de junio de 1982

Las tropas británicas logran desembarcar en el estrecho de San Carlos y avanzan hacia la capital. Se libran duros combates de infantería en Pradera del Ganso (Goose Green) y en los montes que rodean Puerto Argentino (Monte Longdon, Dos Hermanas, Tumbledown).

Rendición – 14 de junio de 1982

Las fuerzas argentinas, superadas logísticamente y sin apoyo aéreo constante, se rinden ante el avance británico sobre Puerto Argentino.

Los veteranos de guerra en el homenaje a los caídos en Malvinas.

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Consecuencias y saldo

El conflicto dejó un saldo trágico y cambió el rumbo político de ambos países:

Fuerzas Argentinas Fuerzas Británicas Civiles Isleños 649 caídos 255 caídos 3 fallecidos

Impacto en Argentina: La derrota precipitó el colapso de la dictadura militar. Galtieri renunció días después de la rendición, y el proceso aceleró el retorno a la democracia, que se concretó en 1983 con la elección del presidente Raúl Alfonsín.

La derrota precipitó el colapso de la dictadura militar. Galtieri renunció días después de la rendición, y el proceso aceleró el retorno a la democracia, que se concretó en 1983 con la elección del presidente Raúl Alfonsín. Impacto en el Reino Unido: La victoria militar impulsó fuertemente la figura de Margaret Thatcher, revirtiendo su imagen pública y asegurando su reelección al año siguiente.

Hoy en día, el conflicto armado terminó, pero la disputa diplomática continúa. Argentina sigue reclamando la soberanía de las islas en foros internacionales como la ONU, mientras que el Reino Unido mantiene su administración basándose en el principio de autodeterminación de los isleños.

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DATOS CLAVES