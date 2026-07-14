El éxito de Tuchel en Inglaterra durante el Mundial 2026 acerca a Guardiola a otra histórica selección

El futuro de Pep Guardiola sigue siendo visto de reojo por diferentes secretarías de selecciones a lo largo de todo el planeta. Para muchos, Inglaterra era la principal favorita para quedarse con los servicios del catalán en caso de que Thomas Tuchel fracasase en la Copa del Mundo del año 2026. La clasificación de los británicos a semifinales abre la vía a otra campeona del certamen.

No es la primera vez que ocurre, pero nuevamente La Gazzetta dello Sport apunta a un interés concreto de Italia en Pep Guardiola. La cuatro veces campeona del mundo vive el peor momento de su historia con 3 ediciones consecutivas del gran torneo de la FIFA sin la presencia de la Azzurra. Los fichajes a nivel dirigencial de las últimas horas, afirman, van de la mano con el deseo de entregarle la selección al ex Manchester City, Barcelona y Bayern Múnich.

Italia confirmó a lo largo de las últimas horas que tanto Paolo Maldini como Leonardo formarán parte de su estructura dirigencial. Dos figuras absolutamente vitales a la hora de elegir un nuevo entrenador. La lista de candidatos tiene a Pep Guardiola como la máxima prioridad. No será una negociación sencilla, pero sí casi una obligación a nivel de intentos después de las tensiones acumuladas con entrenadores como Antonio Conte o Roberto Mancini.

Las negociaciones con ambos ex seleccionadores de Italia no han sido fructíferas. Por La Gazzetta dello Sport sentencian que tanto Maldini como Leonardo no se encuentran 100% convencidos de ninguno de estos nombres para liderar la reconstrucción. Consideran a Guardiola el más apropiado, y mucho más teniendo en cuenta cómo a principios de siglo pasó por clubes del campeonato transalpino como Roma o Brescia.

Leonardo y Maldini, nuevos reyes de la reconstrucción de Italia: GETTY

“Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa. Una Copa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de cinco, diez, 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador”, declaraba igualmente el propio Pep Guardiola meses atrás. Todo ello antes de dejar el Manchester City y para tener el segundo año sabático de su carrera tras 13 temporadas ininterrumpidas dirigiendo al máximo nivel.

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Los cambios que analiza Italia para volver al Mundial

El principal problema de los últimos 12 años ha sido la falta de talento. Todo ello en un campeonato donde se permiten cerca de 10 extranjeros por plantel profesional. Comprenden puertas adentro del fútbol italiano que la ausencia de minutos para canteranos ha derivado en que la selección haya quedado cada vez más en un segundo orden donde no sacar puntos ante combinados que años atrás eran sencillos se ha vuelto el pan de cada día.

Italia analiza cambiar esto. También promover concentraciones semanales de las categorías tanto sub-21 como sub-19. Se analizará igualmente la posibilidad de renovar el campeonato de reservas en pro de dicha ecuación. Regresar a la Copa del Mundo del centenario, y donde incluso la FIFA no descarta que veamos un torneo de 64 participantes, es ya una obligación para la pareja de Maldini y Leonardo. Guardiola es su máxima prioridad para llegar a dicho verano con chances de devolver a Italia a los primeros planos.

Datos claves

Pep Guardiola es la prioridad de Italia para dirigir a su selección de fútbol.

es la prioridad de Italia para dirigir a su selección de fútbol. Paolo Maldini y Leonardo asumieron cargos directivos para liderar la reconstrucción de Italia.

y Leonardo asumieron cargos directivos para liderar la reconstrucción de Italia. Italia acumula tres ediciones consecutivas sin lograr clasificar a la Copa del Mundo.