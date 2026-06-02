Guardiola rechaza entrenar a Messi en Inter Miami

Inter Miami se va al parón por la Copa del Mundo buscando entrenador. O por lo menos eso aseguran desde una prensa inglesa donde se deja en claro que David Beckham buscó los servicios de Pep Guardiola semanas atrás. El ya exentrenador de Manchester City rechazó cualquier propuesta de los Estados Unidos de Norteamérica en lo que hubiera sido su reencuentro con Lionel Messi.

Mirror y The Sun no dudan: Guardiola era el apuntado por Beckham para tomar las riendas del equipo que por entonces se quedaba sin Javier Mascherano. Tras confirmarse su salida de Manchester City, el inglés habría entablado diferentes contactos con el entorno de Pep sin suerte a la hora de convencerle de llegar a la MLS. Motivos personales y de desgaste hicieron todo imposible.

Por Miami soñaban con reunir nuevamente a Guardiola y Messi. Lo veían como el momento indicado para que el entrenador llegase a un nuevo destino tras una década al servicio del Manchester City. Pep aseguró que necesitaba tiempo de descanso y recargar energías tras diez años en la Premier League donde, como él mismo confesó, acabó drenado en cuanto al día a día se refiere.

Por lo pronto, en Inter Miami, Guillermo Hoyos continuará al frente de la plantilla. Guardiola rechaza su primera propuesta de peso tras una serie de semanas donde se le ha relacionado hasta con diferentes selecciones. Se espera que como mínimo durante los siguientes doce meses el catalán no entrene a ningún equipo y tenga un momento de descanso más que similar al cual vivió en su salida de Barcelona. Ni siquiera reunirse con Messi nuevamente cambió su hoja de ruta.

Mayo del 2012, último partido de Messi y Guardiola juntos: GETTY

El propio entrenador ha dejado en claro que seguramente su próximo paso sea por el mundo de las selecciones. El día a día ya no es una posibilidad tan latente como en otros tiempos. Recordemos que Guardiola solamente se ha tomado una temporada de descanso desde su debut en la élite del fútbol europeo allá por el verano del año 2008. Italia o Inglaterra sueñan con sus servicios mientras en Miami ya saben que es imposible convencerle.

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Guardiola y Messi, una unión imposible

No es la primera vez que ambos nombres suenan con fuerza para volver a unir sus caminos. La primera vez ocurrió cuando el argentino pretendía dejar Barcelona por medio de un burofax en tiempos de pandemia. Se hablaba de un Manchester City que tenía todo preparado por entonces para quedarse con el jugador a coste cero. Finalmente Barcelona resistió sus pedidos de abandonar la entidad en tiempos de Josep María Bartomeu.

Doce meses más tarde Messi dejaría al Barcelona como agente libre. Aparecería entonces Paris Saint-Germain y un proyecto que nunca terminó de convencer al argentino en cuanto a cuestiones tanto personales como profesionales. Ya en ese momento Manchester City miraba a nuevos horizontes y un par de veranos más tarde aparecería Inter Miami. Unir a los dos máximos referentes de Barcelona ha sido una misión imposible desde la salida de Guardiola en el año 2012.

Datos claves

El entrenador Pep Guardiola rechazó una oferta de David Beckham para dirigir al Inter Miami.

rechazó una oferta de David Beckham para dirigir al Inter Miami. El catalán argumentó un desgaste físico tras cumplir una década al frente del Manchester City.

tras cumplir una década al frente del Manchester City. El director técnico Guillermo Hoyos continuará al frente de la plantilla del equipo estadounidense.