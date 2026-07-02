Klopp se acerca y Guardiola está descartado: Alemania definirá a su nuevo entrenador en las próximas horas

Julian Nagelsmann parece tener las horas contadas en una selección alemana que empieza a tomar decisiones tras la debacle ante Paraguay. La eliminación en 16avos de final de la Copa del Mundo puede costarle al entrenador su puesto, pese a tener todavía dos años de contrato. Jürgen Klopp gana peso dentro de la Federación teutona mientras Pep Guardiola se encuentra prácticamente descartado.

Bild es quien afirma que Alemania seguramente cambiará de entrenador dentro de algunas horas. Para los directivos de la Federación la participación del equipo en la Copa del Mundo fue un fracaso en todos los sentidos. Todo ello pese a superar la fase de grupos por primera vez en 8 años. Nagelsmann afirmó que quiere seguir, pero los caminos apuntan a Klopp.

Todo ello gracias al interés que existe por parte del actual director general de Red Bull de levantar la situación de Alemania. Afirman por el medio que el ex entrenador de equipos como Borussia Dortmund o Liverpool no ve con malos ojos ponerse al mando de un proyecto que necesita una reestructuración general en todas sus divisiones. Entendería Jürgen que se trata de un contexto similar al que ya vivió tanto en la Bundesliga como en el gigante de la Premier League. Se define en las próximas horas.

“Si la Federación Alemana de Fútbol me quiere, voy a continuar. Sé que mucha gente quiere que me vaya, pero me encantaría seguir si la Federación me quiere. Le presentaré mis argumentos a los responsables. Si hoy se hiciera una encuesta en Alemania, la gente no hablaría bien de mí, obviamente. No hemos hecho mucho durante este torneo. Pero no soy de los que huyen”, analizaba Nagelsmann tras la dura eliminación ante Paraguay en penaltis. Alemania sigue sin pisar los octavos de final desde Brasil 2014.

Nagelsmann, con las horas contadas en Alemania: GETTY

Por la prensa alemana descartan en todos los sentidos a Pep Guardiola. Dejan en claro que el proyecto no seduce a un entrenador que después de una década al mando de Manchester City podría tomarse un año sabático antes de volver a pensar en otros proyectos. Si bien su cercanía con el fútbol alemán es palpable, justamente la figura del vicepresidente de la Federación, Hans-Joachim Watzke, pretende estrechar caminos con Klopp y no con el catalán. No olvidemos que ya le trajo al Dortmund años atrás.

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Guardiola apunta a otra selección

El ya ex entrenador de Manchester City jamás ha negado su deseo de pasar al panorama de los torneos FIFA. Entiende en diferentes entrevistas dadas en los últimos años que sería el paso lógico en su carrera. Habrá que estar atentos igualmente en las próximas semanas a Inglaterra, producto de la cercanía que tiene Pep con la Federación anglosajona.

Hummels quiere a Klopp o Guardiola

“Creo que tanto Pep Guardiola como Jürgen Klopp encajarían bien en cualquier equipo, ya sea un club o una selección nacional. En mi opinión, son los dos mejores entrenadores de la última década, de los últimos 17 o 18 años, a nivel mundial. Por eso, me los imagino perfectamente a cualquiera de los dos”, palabras del ex defensor de Borussia Dortmund y Bayern Múnich, donde justamente coincidió con los dos entrenadores que entiende son el remedio para la crisis general que se ha tomado el fútbol alemán.

Datos claves

Alemania evalúa la salida de Julian Nagelsmann tras quedar eliminada ante Paraguay por penaltis.

evalúa la salida de Julian Nagelsmann tras quedar eliminada ante Paraguay por penaltis. Jürgen Klopp gana peso en la federación teutona, mientras Pep Guardiola quedó descartado como opción.

gana peso en la federación teutona, mientras Pep Guardiola quedó descartado como opción. Hans-Joachim Watzke pretende estrechar los caminos con el exentrenador del Liverpool para liderar el proyecto.