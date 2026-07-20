La primera sanción que FIFA le puso a Argentina por la pelea de Leandro Paredes contra 2 jugadores de España

Conoce la primera sanción de la FIFA a la Selección Argentina tras la pelea de Leandro Paredes con jugadores de España en la final del Mundial 2026.

Y lo más grave está por venir… La final del Mundial 2026 estuvo lejos de terminar en paz, y luego de que la pelea de Leandro Paredes contra dos jugadores de España, se conoció la primera sanción que la FIFA le puso a Argentina por este hecho.

España supo imponer su juego durante casi todo el partido al punto que Argentina terminó los más de 120 minutos, incluyendo la prórroga, sin un solo tiro al arco. La victoria fue por 1-0 con un gol de Ferran Torres al primer minuto del segundo tiempo extra y la impotencia llegó a Paredes en 3, 2, 1…

Primero fue un empujón por la espalda a Eric García, luego lo tomó del cuello y volvió a empujarlo. Ahí apareció Gavi y todo fue peor. Leandro Paredes tomó al volante español de la pechera (peto), lo tiró al suelo y le pegó a la cara. El árbitro Slavko Vinčić tomó cartas en el asunto, expulsó al ‘5’ argentino y le dio a la FIFA el primer argumento para sancionar a la Selección Argentina.

La primera sanción de FIFA a Argentina por la pelea de Leandro Paredes

El golpe de Paredes a Gavi en la final del Mundial. (Foto: Getty Images)

Según informó el portal del canal ‘TyC Sports’, Leandro Paredes fue expulsado por el Slavko Vinčić por la pelea contra dos jugadores españoles. Esto quiere decir que la FIFA, por medio del numeral III del primer anexo del Código Disciplinario 2026, le puso como primera sanción a la Selección Argentina una multa de 20.000 dólares.

Datos clave

Leandro Paredes fue expulsado por el árbitro Slavko Vinčić tras la final.

fue expulsado por el árbitro tras la final. 20.000 dólares es la multa que la FIFA le impuso a Argentina .

es la multa que la le impuso a . El Código Disciplinario de la FIFA sirvió de base para la sanción económica.