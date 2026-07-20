Cucurella enterró una moneda en el césped para que España sea campeón del Mundo como en 2010

Tal y como lo hiciese Joan Capdevilla en 2010, el lateral izquierdo enterró una moneda en el césped para que España sea campeón. Cábala total.

Marc Cucurella y Joan Capdevila comparten el eslogan de ser el lateral izquierdo de una España campeona del Mundo. Lo hacen con dos camadas llenas de grandes jugadores y donde se hizo todo lo posible para levantar el título ante Argentina. Incluso viejas cábalas de aquella final ante Holanda en el 2010 se repiten.

Fue el propio Capdevila quien reveló todo en sus redes sociales. El lateral izquierdo confesó que le pidió a Cucurella enterrar una moneda en el césped del MetLife Stadium. Joan hizo lo mismo en aquella final contra Holanda. Tras el pitido final, mostró en video una cábala que ahora mismo recorre las plataformas de mensajería por todo lo alto.

“Y ahora os cuento un secreto… En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido… Lo he contado millones de veces. Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo ayer… Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO!”, palabras de Capdevila en sus redes sociales mientras mostraba al nuevo jugador del Real Madrid repetir esa cábala.

Había que hacer todo para vencer porque no fue ni mucho menos una final tranquila. Argentina terminaría con un hombre menos gracias a la expulsión de Enzo Fernández cuando estábamos a solamente unos segundos de entrar en la prórroga. Nombres como Leandro Paredes o Nahuel Molina terminaron en medio de la polémica por posibles agresiones a los jugadores de España cuando ya estos festejaban el título de la Copa del Mundo. La tensión en el césped se palpa por todo lo alto.

🤫 Y AHORA OS CUENTO UN SECRETO…



⭐️ En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido… Lo he contado millones de veces. Le pedí a @cucurella3 que hiciera lo mismo ayer… Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO! pic.twitter.com/pPsSsf34FU — Joan Capdevila (@capde11) July 20, 2026

España es campeona del mundo con todo merecimiento. A los rendimientos individuales se le suma hasta el haber respetado cábalas que ahora mismo explican el éxito de una selección que, 16 años más tarde, volvió a utilizar el balón y las conjeturas del Soccer City de Sudáfrica para ponerse en la cima del planeta.

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Dani Olmo criticó a los jugadores de Argentina

Dani Olmo fue una de las primeras voces de España en hablar sobre una final de la Copa del Mundo marcada por la tensión alta. Los jugadores de la Roja y Argentina terminaron en diferentes trifulcas con el pitido final e incluso no estuvieron situados de manera conjunta durante la premiación del torneo. El atacante del Barcelona criticó el comportamiento de varios de los dirigidos por Lionel Scaloni.

“No nos importa. Lo importante son los valores que quieres transmitir. Somos un ejemplo para muchas generaciones, creo que ellos deben también serlo. Nosotros ahora, a disfrutar”, reflexiones de Dani Olmo. Recordemos que todo partió gracias a la decisión de Argentina de ver la premiación de la vigente campeona del certamen de espaldas y mirando únicamente a su afición en Nueva Jersey.

Datos claves

Marc Cucurella repitió la cábala de enterrar una moneda en el césped del estadio.

repitió la cábala de enterrar una moneda en el césped del estadio. Joan Capdevila aconsejó realizar este ritual que él mismo hizo en el año 2010.

aconsejó realizar este ritual que él mismo hizo en el año 2010. Enzo Fernández fue expulsado justo antes de la prórroga en la final del Mundial.